Drei Filme mit Doppel-Chance auf einen Bambi

Ein Preis reicht nicht: Bei der anstehenden Bambi-Verleihung haben drei Filme die Chance auf gleich zwei begehrte Trophäen. Mit dabei ist die Kerkeling-Autobiografie “Der Junge muss an die frische Luft”. Auch Schauspieler Bjarne Mädel hat die Chance auf mehrere Preise.

Berlin/Baden-Baden. Bei der Bambi-Verleihung im November haben drei Filme gleich zwei Chancen auf eine der begehrten Trophäen.

Die Verfilmung der Hape-Kerkeling-Autobiografie „Der Junge muss an die frische Luft“ von Caroline Link ist nicht nur in der Kategorie „Film National“ nominiert – Luise Heyer ist zudem für ihre darstellerische Leistung als Kerkelings Mutter Margret in die engere Wahl für die Bambi-Sparte „Schauspielerin National“ gekommen.

Auch Bora Dagtekins Komödie „Das perfekte Geheimnis“ könnte doppelt abräumen: sowohl als beste deutsche Produktion als auch in der Kategorie „Schauspielerin National“ – nominiert ist hier Jella Haase.

Bjarne Mädel mehrmals nominiert

Die beiden Filme treten gegen Markus Gollers „25 km/h“ an, in dem Lars Eidinger und Bjarne Mädel mitspielen. Mädel ist zugleich für einen Bambi in der Kategorie „Schauspieler National“ im Rennen. Die Jury würdigt damit auch seine Leistung in der Serie „How to Sell Drugs Online (Fast)“ und im Episodenfilm „Was uns nicht umbringt“.

Dritte Nominierte für die beste deutsche Schauspielerin ist Alexandra Maria Lara (für „Und der Zukunft zugewandt“). Mädels Bambi-Konkurrenz sind Alexander Fehling (für „Beat“, „Gut gegen Nordwind“ und „Das Ende der Wahrheit“) sowie Uwe Ochsenknecht (für „Ich war noch niemals in New York“). Die Verleihung ist am 21. November in Baden-Baden geplant.

RND/dpa