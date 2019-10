Coldplay: Das neue Album “Everyday Life” erscheint im November

Es wurde schon länger gemunkelt, nun ist es gewiss: Die britische Band Coldplay meldet sich mit neuer Musik zurück. Das Doppelalbum “Everyday Life” erscheint im November.

Endlich bestätigt! Es gibt neue Musik von Coldplay. Das Doppelalbum „Everyday Life“ erscheint am 22. November, wie die britische Band jetzt selbst auf ihrer Twitter-Seite bekannt gab. Das letzte Studioalbum „A Head Full of Dreams“ erschien 2015.

Das neue Doppelalbum ist in „Sunrise“ und „Sunset“ untergliedert, wie die Band ebenfalls via Kurznachrichtendienst bereits bekannt gab. Und die Tracklist ist auch längst kein Geheimnis mehr. Diese bekanntzumachen, dafür hatten sie die Musiker um Sänger Chris Martin (42) und ihr Promo-Team einen ungewöhnlichen Weg ausgedacht: Sie erschien in diversen Zeitungen rund um die Welt als unauffällige, kleine Annonce. Fotos davon zeigt die Band auf Twitter.

