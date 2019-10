“Der Pate”-Filmproduzent Robert Evans stirbt mit 89 Jahren

Hollywood trauert um einen großen Produzenten: Robert Evans, der u.a. “Der Pate” und “Der große Gatsby” produzierte, ist tot.

Los Angeles. Kurz war Robert Evans als Schauspieler tätig, dann machte er sich als gefeierter Filmproduzent in Hollywood einen Namen. Am Sonntag, so berichtet „Variety“, ist er im Alter von 89 Jahren gestorben.

Evans wurde in den Sechzigerjahren Vizepräsident der US-amerikanischen Filmproduktionsgesellschaft Paramount Pictures. Er übernahm die Produktionsleitung und galt als einer der erfolgreichsten Filmproduzenten seiner Zeit. Klassiker wie „Rosemaries Baby“ (1968) und „Der Pate“ (1972) entstanden unter seiner Hand. Später folgten „Der große Gatsby“ (1974), „Chinatown“ (1974) sowie „Der Marathon-Mann“ (1976). Als freier Produzent ist ihm außerdem der Streifen „Wie werde ich ihn los in 10 Tagen?“ mit Kate Hudson (40) und Matthew McConaughey (49) zuzuschreiben.

Insgesamt siebenmal war Evans verheiratet und wurde ebenso häufig geschieden. Keine seiner Ehen hielt länger als vier Jahre. Liaisons mit Grace Kelly (1929-1982) und Joan Collins (86) wurden ihm ebenfalls nachgesagt.

