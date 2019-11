Kommt Justin Biebers neues Album noch dieses Jahr?

Schon seit geraumer Zeit freuen sich Fans auf frische Musik von Justin Bieber. Das letzte Album des Kanadiers liegt jedoch schon vier Jahr zurück. Doch jetzt gibt es Hoffnung: Eine neue Platte könnte noch in diesem Jahr erscheinen.

Ontario. Sein letztes Album „Purpose“ liegt schon gut vier Jahre zurück. Das Warten auf neue Musik von Justin Bieber (25) könnte jetzt allerdings schon früher ein Ende haben, als mancher Fan vielleicht erwartet.

Zwar spricht der Sänger bereits seit geraumer Zeit über die Arbeiten an einem neuen Album, ein Insider plaudert nun aber aus, wann mit dem Longplayer zu rechnen ist. „Ein neues Album wird sehr bald erscheinen. Hoffentlich noch rechtzeitig zu Weihnachten“, erzählt die anonyme Quelle dem US-Magazin „People“.

Die passende Tour

Zusätzlich zum neuen Album arbeitet Bieber außerdem an einer Tournee, wie der Insider weiter ausplaudert. Der Sänger bereite sich demnach „auch auf eine Tour im kommenden Jahr vor. Er durchläuft intensive Tanzproben.“

Es sieht also ganz so aus, als ob Bieber sein Album innerhalb der kommenden Wochen veröffentlichen wird. Ende Oktober hatte er noch bei Instagram dafür geworben, dass er den Longplayer nur dann vor Weihnachten herausbringen wolle, wenn sein damaliger Post über 20 Millionen Likes generiere. Die Rechnung ging jedoch nicht auf. Bis heute sind es etwas weniger als zwölf Millionen „Gefällt mir“-Angaben. Damals schrieb Bieber, dass er mit den Arbeiten „fast fertig“ sei, die Unterstützung seiner Fans ihm allerdings einen zusätzlichen Schub gebe.

Er brauchte eine Auszeit

Die ganze Sache mit dem Album dauert wohl aus zwei Hauptgründen schon etwas länger. Zum einen hatte sich der Sänger nach seiner langen Tour dringend erholen müssen, zum anderen ist er mittlerweile ein verheirateter Mann.

Im März erklärte Bieber bei Instagram, dass viele Fans ihn wegen neuer Musik kontaktiert hätten. Seine damalige Antwort: „Die Musik ist mir sehr wichtig, aber nichts geht über meine Familie und meine Gesundheit.“ Zuvor hatte er im Gespräch mit der „Vogue“ erklärt, dass er auf seiner Tour „richtig depressiv“ geworden sei. Mittlerweile scheint der Sänger geistig wieder an einem sehr viel besseren Ort zu sein. Vor allem seine Ehe mit Hailey Baldwin (22) scheint ihm gut zu tun. Rund ein Jahr nach einer privaten Hochzeit in New York hatten die beiden sich Ende September noch einmal das Jawort gegeben – dieses Mal mit großer Feier im Kreis von Familie und Freunden.

RND/wue/spot