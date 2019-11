Das neuen Buch von Martin Walser: Hüpfen, weil der Boden fehlt

Mädchenleben oder Die Heiligsprechung“ heißt das neue Buch von Martin Walser. Es sind nur 90 Seiten, die er sich für Geständnisse und Bekenntnisse nimmt. Auslöser ist das Mädchen Sirte. Doch gibt es das wirklich?

Martin Walser macht es kurz. Sein Schreiben wird im Alter nicht weniger, es splittert ins Aphoristische. Miniaturen waren es vor einem Jahr in „Spätdienst“. Von einem Davonschleichen kann dennoch keine Rede sein. Immer wieder trumpft der Schriftsteller auf, und natürlich zitiert sich selbst, wer nach sich sucht und zu sich findet.

Was der 92-Jährige, dessen umfangreiches Werk 1955 mit Erzählungen begann und mit dem Roman „Ehen in Philippsburg“ kurz darauf einen ersten Erfolg feierte, inzwischen zelebriert, ist eine Reduktion auf Schönheit und Sprache. „Mädchenleben oder Die Heiligsprechung. Legende“ steht über den 90 Seiten, die am Dienstag offiziell erscheinen (und in einigen Buchhandlungen schon seit Samstag zu haben sind). Das Buch taugt erneut zur auch religiös beladenen Bilanz.

Ein Mädchen ist verschwunden

„Ich erlebe mich gern als Verehrender“, sagt der Erzähler. „Darum bin ich bei Sirte gelandet.“ Geständnisse und Bekenntnisse wechseln einander ab in dieser Materialsammlung aus Episoden, Tagebuch, Protokoll, Aphorismen, Sprüchen …

Zunächst: Sirte ist verschwunden, der Erzähler eines Zutuns verdächtig, „aber ich konnte eine Unschuld nachweisen, die ich nicht habe“. Anton Schweiger heißt er, Lehrer für Deutsch und Erdkunde ist er, als „sogenannter Zimmerherr“ wohnt er bei der Familie Zürn, einer der emotionalen Unbeholfenheit nahestehenden Familie, in der jeder für sich ungeschützt bleibt.

Anton Schweiger gesteht eine Sehnsucht nach diesem Mädchen „wie nach nichts sonst“, was einiges befürchten lässt, doch dieser Fährte folgt Walser kaum. Vielmehr scheint das Wesen Sirte eine Vertraute zu sein, die aufleuchtende Vergangenheit begrabener Erwartungen.

Klassische Walser-Sätze

Vater Zürn trinkt und „vergewaltigt des Öfteren seine Frau am Vormittag“. „Wenn du fallen würdest“, sagt er einmal, „solltest du so fallen, dass du, wenn du liegst, nicht mehr Platz brauchst als stehend“.

Sirte singt und weint und schweigt und schreibt. Sie ist die jüngere, dünnere und vor allem seltsamere der beiden Zürn-Schwestern. Als sie fort war, hat Vater Ludwig sich vorgenommen, sie heiligsprechen zu lassen. „Material dafür gibt es genug“. Dieses Material trägt Schweiger zusammen, und zwar in klassischen Walser-Sätzen: „Kunst ist dazu da, alles schöner zu machen, als es ist.“ Oder: „Entschuldigen Sie, ich hüpfe hoch, weil mir der Boden fehlt.“

Wunder gescheh’n

Als Sirte sagt „Ich könnte gähnen vor Angst“, da ist sie fast noch ein Kind. „Mädchenleben“ beginnt in den 70ern, der Ort liegt irgendwo am Bodensee. Später ist mal von 50 Euro die Rede, doch exakte Verortung spielt keine Rolle. Für den Erzähler gilt: „Ihre Wirkung verstehen zu lernen, ist mir das Wichtigste. Aber wer ich bin, muss ich mir schon zu sagen versuchen.“

Ihre Wirkung ergibt sich aus der Kraft ihrer Ausbruchsversuche, seit sie 13 ist, aus ihren Lektüren und ihren Anschauungen in Briefen und Tagebüchern. Und Sirte bewirkt Wunder. Das muss sie auch – wegen der Heiligsprechung, die Vater Zürn und Untermieter Schweiger unbeirrbar für angebracht halten.

Ins Paradies vertrieben

Das Heilige aber ist vor allem das Abwesende und Sirte ein aus dem Verschwinden auftauchender Gedanke. Ein „schöner Schaum“ – so wie ihr Lachen. Ein Sprachgeist – wie Gott. „Nirgends ist, was uns fehlt, genauer ausgedrückt als in Gott“, sagt sie. „Dieser Mangel hierherum hat mich ins Paradies vertrieben“.

Auf ihren Spuren führt Martin Walsers Gottessuche erneut in die Gefilde von Freundschaft oder Feindseligkeiten, vor allem aber in einen Raum des Wissens zum Preis der Illusion. „In Gott kommt die Sprache zu sich selbst“, schreibt er zum Schluss. Und fügt die Splitter einer Legende zu Schönheit.

Martin Walser: Mädchenleben oder Die Heiligsprechung. Legende. Rowohlt Verlag; 96 Seiten, 20 Euro

Von Janina Fleischer/RND