Rammstein-Album auf Platz eins der Jahrescharts

Baden-Baden. Das erfolgreichste Album des Jahres stammt von den Brachialrockern Rammstein. In den Offiziellen Deutschen Jahrescharts 2019 setzte sich die Band mit ihrem titellosen Album, das den Hit „Deutschland“ enthält, gegen die Konkurrenz durch, wie GfK Entertainment am Freitag in Baden-Baden mitteilte. 2018 hatte Helene Fischer mit dem nach ihr benannten Album zum zweiten Mal in Folge den ersten Platz erobert.

In der Single-Wertung siegte diesmal der amerikanische Rapper Lil Nas X (20) mit dem Country-Hip-Hop-Hit „Old Town Road“ (featuring Billy Ray Cyrus). Im Jahr 2018 war der elektronische Tanz-Song „In My Mind“ von Dynoro und Gigi D’Agostino der Hit des Jahres gewesen.

Hinter Rammstein landeten in den Album-Jahrescharts weitere deutschsprachige Musikstars wie Sarah Connor („Herz Kraft Werke“), Udo Lindenberg („MTV Unplugged 2 – Live vom Atlantik“), Herbert Grönemeyer („Tumult“) und die Schlagersängerin Andrea Berg („Mosaik“). Hinter „Old Town Road“ landete in den Single-Jahrescharts das Lied „Dance Monkey“ der australischen Singer-Songwriterin Tones And I, gefolgt von „Roller“ von Rapper Apache 207, „Vermissen“ von Juju feat. Henning May und „Sweet But Psycho“ von Ava Max.

