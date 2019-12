Europäischer Filmpreis: Deutscher Film gleich zwei Mal nominiert

Am Samstag wird zum 32. Mal der Europäische Filmpreis verliehen. Unter den ersten Promis am Roten Teppich: Schauspielerin Juliette Binoche, Regisseur Wim Wenders und Regisseur Pedro Almódovar.

Berlin. Zur Verleihung des 32. Europäischen Filmpreises in Berlin sind am Samstagabend die ersten Gäste am roten Teppich angekommen. So erschienen dort etwa Regisseur Wim Wenders und Nachwuchsstar Helena Zengel. Regisseur Pedro Almodóvar gab Autogramme. Die Verleihung sollte um 19 Uhr beginnen.

Gleich mehrere deutsche Künstler haben Chancen auf eine Trophäe. Doppelt nominiert ist das Drama „Systemsprenger“. Der Film von Nora Fingscheidt ist in der Auswahl als bester Spielfilm, die elfjährige Zengel ist als beste Schauspielerin nominiert. „Also es ist „amazing“, wie man in Amerika sagen würde“, sagte Zengel dem rbb.

Schauspieler Alexander Scheer ist für seine Rolle als DDR-Liedermacher in „Gundermann“ als bester Darsteller nominiert. Der Europäische Filmpreis wird jährlich wechselnd in Berlin und einer anderen europäischen Stadt vergeben. Die mehr als 3600 Mitglieder der Europäischen Filmakademie stimmen über viele Preise ab.

RND/dpa