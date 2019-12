Gerüchte um Jim Carrey als “Ace Ventura” flammen erneut auf

Die Gerüchteküche um die Fortsetzung eines Comedy-Klassikers brodelt: Kehrt Jim Carrey als “Ace Ventura” auf die Leinwand zurück?

Seit einigen Jahren dementiert der Schauspieler sein Interesse an der Rolle, trotzdem flammen immer wieder Gerüchte auf. Diesmal ist es die Website „We got this covered“, die davon berichtet, dass „Ace Ventura 3“ in der Mache sein soll und Carrey für seine Rolle zurückkehren könnte. Man beruft sich auf die gleichen Quellen, „wie die, die uns gesagt haben, dass Bill Murray für ‚Ghostbusters 3‘ zurückkommt.“

Die Filmproduktionsfirma Morgan Creek, die die ersten beiden „Ace Ventura“-Filme 1994 und 1995 gemeinsam mit Warner Bros. produziert hat, griff die Meldung auf und teilte sie auf ihrem eigenen Twitter-Feed. Die Reaktionen der Fans darauf sind durchweg positiv, einige haben aber Sorge, dass nichts daraus werden könnte. Schon vor zwei Jahren gab es ähnliche Gerüchte, ein weiterer Streifen um den tierischen Detektiv lässt aber weiterhin auf sich warten.

Offiziell bestätigt ist bislang also zwar nichts – es bleibt allerdings zu hoffen, dass die anonymen Quellen verlässliche Informationen haben und wir doch noch ein letztes Mal Jim Carrey als „Ace Ventura“ erleben dürfen.

