“The Farewell”: Es gibt auch gute Lügen

Gestorben wird überall – aber auf sehr unterschiedliche Art: Die Tragikomödie „The Farewell“ (Kinostart: 19. Dezember) nimmt den Tod so ernst wie eben nötig.

Billi möge lieber in New York bleiben, sagen die Eltern. Die erfolglose Schriftstellerin mit chinesischen Wurzeln solle nicht mit ihnen zurück ins Reich der Mitte fahren, um sich von der Großmutter zu verabschieden. Denn Billi (die Rapperin Awkwafina) könne nicht mit ihren Gefühlen hinterm Berg halten.

Das müsste die junge Frau aber: Niemand hat vor, der geliebten Großmutter Nai Nai (Zhao Shuzhen) zu sagen, dass sie Lungenkrebs und nur noch wenige Monate zu leben hat. Die alte Dame glaubt, dass sie sich nur von einer verschleppten schweren Erkältung erholen müsse.

Die Zukunft, die Oma nicht mehr hat

Natürlich fährt Billi doch. Und dann steht sie da bei der Begrüßung und schaut voller Schmerz und voller Unglauben auf die gut gelaunte Runde am üppig gedeckten Essenstisch. Unter dem Vorwand der Hochzeit eines Cousins hat sich die bis nach Japan verstreute Familie versammelt. Hier wird die Zukunft geplant, die Oma nicht mehr hat.

Mittendrin sitzt die gut gelaunte Matriarchin Nai Nai, die längst schon die Hochzeitsorganisation übernommen hat, die Familie herumkommandiert, für Hummer satt mit dem Restaurantkoch kämpft und sich ganz besonders über ihre Enkelin aus Amerika freut, die allerdings so seltsam blass aussieht. Ob Billi denn auch wirklich gesund sei?

Von nun an spiegelt sich in Billis Gesicht immer wieder Rat- und Hilflosigkeit: Hat Nai Nai nicht ein Recht darauf, von ihrem kritischen Zustand zu erfahren? Muss ihr nicht irgendjemand die Wahrheit sagen, damit sie sich von dieser Welt verabschieden kann?

Gestorben wird überall – aber auf sehr unterschiedliche Art. Davon erzählt die Tragikomödie „The Farewell“ mit sanfter Nachdrücklichkeit, ohne mehr Dramatik als unbedingt nötig in die Geschichte zu packen. Der Tod ist schließlich schon dramatisch genug.

Eigene familiäre Erfahrungen

Regisseurin und Drehbuchautorin Lulu Wang hat auf eigene familiäre Erfahrungen zurückgegriffen: Genauso ist es ihr mit ihrer Großmutter ergangen. „Basierend auf einer wahren Lüge“, heißt es mit dialektischem Scharfsinn zu Beginn des Films. Die Filmemacherin lässt Kulturen aufeinanderprallen, vor allem die zwischen Ost und West. Witzig zum Beispiel die Szene, als die komplette Sippe auf dem Friedhof die Opfergaben für den Großvater verputzt und ihm großzügig noch eine qualmende Zigarette auf dem Grab serviert.

„In China ist jeder Teil eines großen Ganzen, einer Gemeinschaft“, sagt Nai Nais in China lebender Sohn. Die emotionale Last des Abschieds müsse die Familie tragen, nicht die Oma. Und der junge Arzt, der um Omas Zustand weiß, aber auch nichts verrät, sagt zu Billi: „Es gibt auch gute Lügen.“ So charmant tritt der Doktor auf, dass Nai Nai den Mann sofort als künftigen Gatten für ihre Lieblingsenkelin in die engere Wahl nimmt.

Daraus hätte eine tonnenschwere Angelegenheit werden können, doch kitzelt Lulu Wang in „The Farewell“ die komischen Momente hervor – ohne dabei je den Ernst der Lage zu überspielen.

„The Farewell“, Regie: Lulu Wang, mit Zhao

Shuzhen, Awkwafina, 100 Minuten, FSK 0

Von Stefan Stosch/RND