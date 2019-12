Erstes “Bond-Girl” Claudine Auger stirbt mit 78 Jahren

Die Schauspielerin Claudine Auger ist tot. Sie spielte im ersten Bond-Film an der Seite von Sean Connery das Bond-Girl. Auger wurde 78 Jahre alt.

Paris. Die französische Schauspielerin Claudine Auger ist tot. Das teilte die Agentur Time Art am Abend mit. Sie wurde 78 Jahre alt.

Bekannt aus „Feuerball“

Die Schauspielerin wurde vor allem bekannt als erstes Bond-Girl im Film „Feuerball“. Darin spielte sie an der Seite von Sean Connery die Dominique „Domino“ Derval. In ersten Rollen war Auger etwa an der Seite von Romy Schneider und Alain Delon im Film „Christine“ aus dem Jahr 1958 zu sehen.

Auger wurde 1941 in Paris geboren und begann ihre Karriere als Model. 1958 trat sie beim „Miss World“-Wettbewerb für Frankreich an.

