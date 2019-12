Pietro Lombardis neues Album steht in den Startlöchern

Pietro Lombardi meldet sich bald mit neuer Musik zurück: Der Sänger und “DSDS”-Juror veröffentlicht im neuen Jahr sein nächstes Album.

Pietro Lombardi (27, „Phänomenal“) wird schon bald ein neues Album veröffentlichen. Das gab der Sänger in seiner Instagram-Story bekannt. „Ich war den ganzen Tag im Tonstudio“, erzählte er. Im neuen Jahr werde sein nächster Longplayer erscheinen – drei Jahre nach „Teil von mir“. „Ich bin sehr aufgeregt, aber freue mich sehr, es euch bald präsentieren zu können“, führte er weiter aus. Das Album sei sehr „abwechslungsreich“, versprach Lombardi. Fans können sich auf Balladen, Liebessongs und Up-Tempo-Nummern freuen – eine „bunte Mischung“, so der Sänger.

Im neuen Jahr steht auch wieder eine große Tour durch Deutschland, Österreich und die Schweiz an. „Ich freue mich wie ein kleiner Junge auf diese Zeit“, schrieb Lombardi kürzlich in einem Instagram-Post. „Wir haben jetzt schon über 40.000 Tickets verkauft, das macht mich sprachlos.“ Die Tour startet am 7. Mai in Rostock und läuft bis zum 19. September. Wer solange nicht warten will, der kann Lombardi schon im Januar wieder als Juror bei „Deutschland sucht den Superstar“ erleben. Die Castingfolgen für die neue Staffel werden ab 4. Januar um 20:15 Uhr immer samstags und dienstags bei RTL ausgestrahlt.

RND/tae/spot