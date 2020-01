Udo-Lindenberg-Ausstellung: Mehr als 73.000 Besucher in Leipzig

Die Schau über Udo Lindenberg in Leipzig gehört zu den erfolgreichsten des Museums der bildenden Künste. Mehr als 73.000 Menschen sahen sich die Ausstellung an. Nur die Neo-Rauch-Schau 2010 zog mehr Leute an.

Leipzig. Mehr als 73.000 Menschen haben eine Udo-Lindenberg-Ausstellung in Leipzig besucht. Damit zähle die Schau zu den meistbesuchten des Hauses, sagte der Sprecher des Museums der bildenden Künste. Nur die Neo-Rauch-Schau 2010 habe mit knapp 100.000 Besuchern mehr Menschen angelockt.

Am Sonntag ging die Lindenberg-Schau „Zwischentöne“ zu Ende. 30 Jahre nach dem Mauerfall waren in Leipzig etwa die Lederjacke, die Lindenberg einst DDR-Staatschef Erich Honecker schenkte, sowie dessen Gegengeschenk, eine Schalmei, zu sehen. Auch das Bundesverdienstkreuz 1. Klasse, das der Panikrocker Anfang Oktober bekam, gehörte zu den Exponaten.

RND/dpa