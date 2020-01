Golden Globes: Die besten Bilder vom roten Teppich

In der Nacht zu Montag sind in Los Angeles zum 77. Mal die “Golden Globes” verliehen worden. Wir zeigen, welche Hollywood-Stars über den Teppich gelaufen sind und wer die ungewöhnlichsten Outfits trug.

Los Angeles. Nicole Kidman in knallrot und schulterfrei, Elton John mit rosaroter Sonnenbrille, Jennifer Lopez mit riesiger gold-grüner Schleife auf ihrem Dress: Sie waren unter den vielen Stars, die am Sonntagnachmittag (Ortszeit) zu der 77. Verleihung der Golden Globes über den roten Teppich vor dem Beverly Hilton Hotel in Beverly Hills flanierten.

Die Goldenen Weltkugeln, nach den Oscars Hollywoods höchste Auszeichnung, werden vom Verband der Auslandspresse (HFPA) in 25 Film- und Fernseh-Kategorien verliehen.

RND/dpa