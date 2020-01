Kinodrama “Queen & Slim”: Die Rettung liegt im Süden

Abhauen oder den Rest des Lebens hinter Gittern verbringen: Das bewegende Kinodrama „Queen & Slim“ (Kinostart: 9. Januar) vermischt clever Fluchtdrama und Rassismus in den USA.

Das erste Date verläuft wenig vielversprechend. Über die Onlineplattform Tinder haben sich die beiden in einem Schnellrestaurant in Cleveland verabredet. Queen (Jodie Turner-Smith), die Strafverteidigerin, hat gerade einen Prozess verloren und kann den ungelenken Smalltalk-Versuchen des Warenhausangestellten Slim (Daniel Kaluuya) wenig abgewinnen.

Wahrscheinlich würden sich die beiden nie wiedersehen, aber dann geraten sie in eine Verkehrskontrolle. Das kann für Afroamerikaner in den USA schnell zu einer lebensgefährlichen Angelegenheit werden.

Der Polizist zieht eine Waffe

Slim muss aus dem Wagen steigen und die Hände aufs Dach legen. Als Queen die Szene mit dem Smartphone filmen will, zieht der Polizist die Waffe und schießt ihr ins Bein. Im Kampf löst sich ein weiterer Schuss, der den Cop tödlich trifft.

Abhauen oder den Rest des Lebens hinter Gittern verbringen – so fasst Rechtsanwältin Queen die Handlungsoptionen nüchtern zusammen. Und so begeben sich die beiden auf die Flucht Richtung Süden, wo sie in Florida auf eine Überfahrt nach Kuba hoffen. Schnell ist der Vorfall in den Medien und das Video, das mit der Autokamera des Beamten aufgenommen wurde, geht viral. Während die Polizei im ganzen Land sie sucht, steigen die Flüchtigen in der schwarzen Community zu Volkshelden auf.

Als afroamerikanische Version von „Bonnie & Clyde“ werden die beiden bezeichnet. Die filmgeschichtlichen Referenzen, auf die Melina Matsoukas mit ihrem herausragenden Kinodebüt anspielt, sind weiter gestreut. Ihr Drama steht auch in einer Reihe mit klassischen Flucht-Roadmovies wie „Thelma & Louise“ (1991) und „Butch Cassidy and the Sundance Kid“ (1969). Das Genre bettet die Regisseurin in die „Black Lives Matter“-Kampagne ein – und bietet noch weit mehr.

Matsoukas inszeniert die Flucht zunehmend als mythische Reise, die vom Norden in die Südstaaten und damit in die umgekehrte Richtung angetreten wird, die entflohene Sklaven einst einschlugen. Die Überlebensfrage aber lautet auch hier: Wem kann man vertrauen?

Normalität für die Dauer eines Songs

Diese Ungewissheit lässt sich nicht immer anhand der ethnischen Zugehörigkeit klären. „Hier seid ihr sicher“ flüstert die Kellnerin in einer Bluesbar, in der nur Schwarze verkehren. Zumindest für einen Song lang können Queen und Slim in eine frisch verliebte Normalität abtauchen, die ihnen für immer genommen wurde.

Mit ungeheurem Stilwillen inszeniert Matsoukas, die durch das provokanten Musikvideo zu Beyoncés „Formation“ bekannt wurde, ihr politisches Roadmovie, das differenziert über den rassistischen Status Quo der amerikanischen Gesellschaft meditiert und gleichzeitig eine bewegende Liebesgeschichte erzählt.

Daniel Kaluuya („Get Out“) und die britische Newcomerin Jodie Turner-Smith spielen sowohl in den hochdramatischen als auch in den leisen Momenten der Annäherungen mit enormer Intensität.

„Queen & Slim“, Regie: Melina Matsoukas, mit: Daniel Kaluuya, Jodie Turner-Smith, 132 Minuten, FSK 12