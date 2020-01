Eminem überrascht Fans mit neuem Album

Rapper Eminem hat überraschend ein neues Album veröffentlicht. Auf der Platte “Music to Be Murdered By” ist auch ein Song mit Ed Sheeran. Außerdem hat der Rapper ein Lied mit Musiker Juice WRLD vor dessen Tod aufgenommen.

Rapper Eminem (47) hat ein neues Album mit dem Titel “Music to Be Murdered By” veröffentlicht, wie er selbst am Freitag auf Twitter mitteilte. Dort postete er ein Bild des Covers und schrieb dazu „Es ist eure Beerdigung …“. Das Cover zeigt ihn mit einer Pistole in der einen Hand und einer Axt in der anderen – beides richtet er auf seinen Kopf.

Neues Eminem-Album: Viele Gastmusiker

20 Songs sind auf der Platte – für die hat er unter anderem mit dem kürzlich verstorbenen Rapper Juice WRLD, Weltstar Ed Sheeran, Sänger Anderson Paak, Rapper Royce Da 5’9, Sängerin Skylar Grey, Rapper Young M.A und weiteren Interpreten zusammengearbeitet.

Mit Rapper Juice WRLD hat er den Song „Godzilla“ aufgenommen. Der Musiker starb im Dezember unerwartet mit nur 21 Jahren, eine Überdosis an Schmerzmitteln könnte der Grund dafür gewesen sein. Das Lied, das Raplegende Eminem mit Ed Sheeran aufgenommen hat, trägt den Titel „Those Kinda Nights“.

RND/hsc