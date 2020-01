Musiker Kygo veröffentlicht langersehnten Avicii-Song “Forever Yours”

Schon vor vielen Jahren hatte Avicii den Song “Forever Yours” auf dem “Ultra Music Festival” gespielt. Jetzt wird das Stück posthum veröffentlicht. Fertig gestellt wurde die Produktion von dem norwegischen Musiker Kygo.

Bergen. Fans des verstorbenen DJs und Produzenten Avicii können sich auch weiterhin über posthum veröffentlichte Songs freuen. Schon an diesem Freitag erscheint das nächste Stück – und diesmal ist der norwegische Produzent Kygo dafür verantwortlich.

Bereits beim großen Tribute-Konzert im Dezember hatte Kygo den Song vorgestellt – bislang war aber nicht klar, ob er jemals veröffentlicht werden würde. Jetzt gibt es gute Neuigkeiten für Fans.

Kygo und Avicii waren befreundet

In den sozialen Netzwerken kündigte der Norweger die frohe Botschaft an und betonte, dass es sich für ihn um einen besonderen Release handle. Mitgewirkt am Song hat auch der Sänger Sandro Cavazza, der die Vocals zum Stück beisteuerte.

Die Geschichte des Tracks ist dabei überaus spannend. Ursprünglich hatte Tim Bergling alias Avicii den Song alleine produziert und unter anderem auf dem Ultra Music Festival in Miami aufgeführt. Nach seinem Tod stellte Kygo die Produktion auf Wunsch seiner Familie fertig. Beide Produzenten waren damals miteinander befreundet.

RND/msc