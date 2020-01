Billie Eilish gewinnt Grammys für besten Song und bestes Album des Jahres

Die Geschwister Billie Eilish und Finneas machen die Grammy Awards unter sich aus. Eine ganze Latte von Trophäen holt das Duo für sein Debütalbum. Die bewegenden Momente des Abends widmen sich indes einer völlig überraschend gestorbenen Sport-Legende.

Los Angeles. Billie Eilish und Finneas haben die diesjährigen Grammy Awards praktisch zur Familienangelegenheit gemacht: Gleich elf Trophäen gab es insgesamt für das kantige Elektropop-Album „When We All Fall Asleep, Where Do We Go?“, das die Geschwister in einem kleinen Zimmerstudio produzierten. Eilish reüssierte unter anderem in den vier wichtigsten Kategorien – Bestes Album, Bester Song, Beste Single und Bester Newcomer. Die 18-Jährige ist damit die jüngste Künstlerin, die diese Leistung gelungen ist. Und in der Sparte „Bestes Gesangsalbum“ siegte Eilish auch noch.

Ihr Bruder Finneas wirkte als Co-Autor, Produzent und Toningenieur am Album mit und bekam sechs Auszeichnungen. „Das sind meine ersten Grammys“, sagte Eilish auf der Bühne. „Ich hätte nie gedacht, dass mir das in meinem ganzen Leben mal passieren würde.“

Gedenken an Kobe Bryant

Finneas ergänzte, dass sie keine Rede vorbereitet hätten, weil sie das Album nicht gemacht hätten, um einen Grammy zu gewinnen. „Wir dachten nicht daran, dass es jemals irgendetwas gewinnen würde. Wir schrieben das Album über Depressionen und suizidale Gedanken und Klimawandel und darüber, der böse Typ zu sein – was auch immer das heißt – und wir stehen heute verwirrt und dankbar hier oben.“ Sie hätten „einfach nur gemeinsam Musik in einem Zimmer gemacht“ und dies täten sie auch weiterhin. Seine Preise widme er „all diesen Kids, die heute Musik in ihren Zimmern machen – ihr bekommt mal einen von denen“, sagte Finneas mit Blick auf die Trophäen.

Die Grammy Awards im Staples Center – der Heimarena der Los Angeles Lakers – standen ganz im Zeichen des überraschenden Unfalltods von Basketball-Legende Kobe Bryant, der seine gesamte NBA-Karriere beim Traditionsclub verbracht hatte. „Hier sind wir heute am wichtigsten Abend der Musik versammelt, um die besten Künstler zu feiern, aber um ehrlich zu sein, verspüren wir gerade wahnsinnige Traurigkeit“, sagte zum Auftakt Alicia Keys, die als Gastgeberin durch die Gala führte. „Los Angeles, Amerika und die ganze Welt haben einen Helden verloren.“ Die R&B-Sängerin bot zudem gemeinsam mit der Gruppe Boyz II Men zu Ehren Bryants eine A-Cappella-Version des Songs „It’s So Hard to Say Goodbye to Yesterday“ dar.

RND/AP