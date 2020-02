Umstrittener Politthriller “Intrige”: Einmal schuldig, immer schuldig

Umstritten – und hochaktuell: Roman Polanskis Politthriller „Intrige“ (Kinostart: 6. Februar) über den Fall Dreyfus ist ein mit persönlichen Bezügen gespickter Historienfilm.

Kutschen rattern übers Pariser Kopfsteinpflaster. Soldaten nehmen Aufstellung. Ehrbeflissene Herren fordern einander zum Säbelduell heraus – oder fechten in Gehrock und mit Spazierstock auf dem Trottoir.

Roman Polanskis Politthriller „Intrige“ ist ein vertrackter Film: So viele aktuelle, ja brisante Bezüge stecken in diesen 133 Minuten Kino – allerdings im Gewand eines üppig ausgestatteten Historienfilms, der Ende des 19. Jahrhunderts spielt.

Lauschangriff mit Stethoskop

Possierlich muten die mit viel Liebe zum Detail präsentierten Methoden der damaligen Kriminaltechnik an: Briefschnipsel werden mit der Pinzette zusammengepuzzelt und zweifelhafte grafologische Expertisen ausgestellt. Die Überwachung Verdächtiger wird mit leidlich scharfen Fotos dokumentiert und per Stethoskop ein Lauschangriff auf eine Wohnung unternommen.

Die Zeit scheint lange schon vorüber, in der dem französischen Artilleriehauptmann Alfred Dreyfus (Louis Garrel) bitteres Unrecht angetan wurde. 1894 verurteilte ihn ein Pariser Militärgericht mit gefälschten Beweisen wegen Landesverrats zu lebenslanger Haft. Der Hauptmann wurde auf die Teufelsinsel vor der Küste von Französisch-Guayana verbannt.

Dreyfus war ein Opfer von Betrügereien, die sich zum ganz Frankreich erschütternden Skandal ausweiten sollten. Die Mächtigen in Politik und Wirtschaft setzten alles daran, ihr Fehlverhalten zu vertuschen. Aus einem Grund: Dreyfus war Jude, „der Einzige im Regiment“, wie im Film bedeutsam vermerkt wird. Erst der offene Brief des Schriftsteller Émile Zola 1898 mit der berühmten Anklage gegen Justiz, Armee und Regierende – „J’accuse!“, so auch der Filmtitel in Frankreich – bedeutete einen Wendepunkt. Erst einmal jedoch musste Zola ins Londoner Exil flüchten.

In dieser Kulisse spürt Oberstleutnant Marie-Georges Picquart, soeben zum Leiter einer militärischen Spionageeinheit befördert, der Wahrheit nach. Seine Integrität ist Picquart (Jean Dujardin, Oscarsieger mit „The Artist“) wichtiger als die Loyalität zur Armee, deren Farben er bis dahin stolz getragen hat. Mit hohem Risiko für Leib und Leben verfolgt er die Spur der Verschwörer in den eigenen Reihen.

Bekennende Antisemiten

Das Kino liebt solche Aufklärer, die tun, was sie eben tun müssen, erst recht dann, wenn es eine historische Vorlage für sie gibt. Allerdings, und da wird es spannend: Auch Picquart war wie die meisten anderen Offiziere bekennender Antisemit.

Der genauere Blick auf diesen Film gibt erstaunliche Parallelen zu unserer Gegenwart frei: die schnell hochkochende gesellschaftliche Hysterie, der zunehmende Antisemitismus und auch die Fremdenfeindlichkeit. Das Clevere daran ist, dass sich Polanski jede plumpe Aktualisierung verkneift.

Und dann sind da die persönlichen Bezüge: Auch der Regisseur sieht sich heute in der Rolle eines von der Öffentlichkeit Verdammten, als ein Opfer von übereifrigen Richtern und hetzerischen (sozialen) Medien. Es gibt allerdings einen feinen Unterschied: Alfred Dreyfus war unschuldig. Er hatte keineswegs militärische Geheimnisse an die Deutschen verraten.

Es lodern Scheiterhaufen

Polanski dagegen hat gestanden, vor mehr als 40 Jahren eine 13-Jährige in Hollywood erst unter Drogen gesetzt und dann vergewaltigt zu haben. Der damals schon berühmte Regisseur flüchtete vor der Urteilsverkündung zurück nach Europa. Er hatte die Information erhalten, dass der Richter sich nicht an den zuvor ausgehandelten Deal halten würde. Das Opfer von damals hat ihm inzwischen verziehen – wohl auch deshalb, weil es endlich seine Ruhe haben möchte.

Deutsche Zuschauer sehen in dem Film die eigene dunkle Vergangenheit gespiegelt: Es lodern Scheiterhaufen, deren Flammen von Émile Zolas Büchern genährt werden. Der Davidstern wird auf Scheiben geschmiert. Ein antisemitischer Mob zieht durch die Stadt.

Polanski hat das Drehbuch zusammen mit dem Bestsellerautor Robert Harris geschrieben. Der Brite ist Experte für die Umwandlung spannender Historie in Fiktion – siehe „Enigma“, die „Cicero“-Trilogie oder auch „Ghost“.

Dreyfus brachte es nur zum Major

Am Ende keimt im Film aber auch Hoffnung: Es gelingt einer aufgeklärten Öffentlichkeit, das Unrecht zu stoppen. Und doch weiß Picquart: „Dreyfus wird immer als Schuldiger betrachtet werden.“ Er selbst wurde im Kabinett Georges Clemenceau Kriegsminister, Dreyfus brachte es nur bis zum Major.

Und Roman Polanski? Der geht gegen seinen Ausschluss aus der Oscarakademie wegen „sexuellen Fehlverhaltens“ gerichtlich vor. Vor Kurzem hat eine französische Fotografin neue Vorwürfe gegen ihn vorgebracht. Polanski habe sie 1975 vergewaltigt. Aussage steht gegen Aussage. „Man versucht, aus mir ein Monster zu machen“, sagte Polanski in „Paris Match“.

Die Premiere beim Filmfestival in Venedig löste im Herbst eine heftige Debatte aus. Manche hielten es für einen Skandal, Polanski mit so viel Aufmerksamkeit zu ehren – und dann gewann „Intrige“ den Großen Jurypreis. Einige französische Kinobesitzer weigerten sich, „Intrige“ zu spielen. Inzwischen hat der Film mehr als eineinhalb Millionen Zuschauer.

„Intrige“, Regie: Roman Polanski, mit Jean Dujardin, Louis Garrel, 133 Minuten, FSK 6

Von Stefan Stosch/RND