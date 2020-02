Aschenbrödel-Kultfilm startet als Musical am Originalschauplatz

Die Ausstellung zum Film ist in den Wintermonaten zu sehen. Im Sommer kommt das Aschenbrödel bald als Musical-Version auf die Nordterrasse von Schloss Moritzburg. Die Uraufführung war 2013 auf der Felsenbühne Rathen.

Moritzburg. Eine Musical-Version des Kultfilms „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ wird in diesem Sommer an einem Originalschauplatz aufgeführt – Schloss Moritzburg bei Dresden. Das barocke Jagdschloss von August dem Starken (1670-1733) bildete eine der Kulissen für den deutsch-tschechischen Märchenfilm von Václav Vorlíček (Regie) und František Pavlíček (Drehbuch) von 1972/1973. Vom 9. bis 19. Juli sind zehn Vorstellungen unter freiem Himmel geplant, teilten die Landesbühnen Sachsen am Dienstag mit. Damit gehe für die Landesbühnen ein langgehegter Traum in Erfüllung, erklärte Intendant Manuel Schöbel.

Moritzburg ist auch im Winter Aschenbrödel-Schauplatz

Schloss Moritzburg ist jedes Jahr auch Schauplatz einer Ausstellung über den Film und seine Entstehung. In diesem Jahr ist sie noch bis zum 1. März zu sehen. Nachgestellte Filmszenen, Originalkostüme und multimediale Inszenierungen vermitteln etwas von der Magie des Films. Nach Angaben von Schlösserland, den Staatlichen Schlösser, Burgen und Gärten in Sachsen, haben bereits mehr als eine Millionen Menschen die Schau gesehen. Für das Musical wird die Bühne auf der Nordterrasse des Schlosses aufgebaut. Das Stück in Regie von Schöbel hatte 2013 auf der Felsenbühne Rathen Uraufführung.

„Aschenbrödel gehört in der Wintersaison fest zum Gesamterlebnis in Moritzburg. Es ist schön, dass wir diese in der Tat märchenhafte Kombination nun auch in der Sommersaison unseren Gästen präsentieren können“, betonte Schlösserland-Chef Christian Striefler.

RND/dpa