Oscars 2020: Wer ist Ihr Favorit auf den Academy Award?

Bevor die Oscar-Jury in der Nacht zu Montag ihr Urteil fällt: Wer sollte Ihrer Meinung nach die bedeutendste Auszeichnung der Filmbranche erhalten? Sagen Sie es uns in unserer Umfrage.

Der „Joker“ hat die besten Chancen. In elf Kategorien ist das Drama mit Hauptdarsteller Joaquin Phoenix für die diesjährige Oscar-Verleihung nominiert – öfter als jeder andere Film. Doch die Konkurrenz ist dem Werk von Regisser Todd Phillips dicht auf den Versen. Jeweils zehn Nominierungen gibt es für den Kriegsfilm „1917“, den Thriller „The Irisman“ sowie die jüngste Produktion von Regisseur Quentin Tarantino – „Once Upon a Time in Hollywood“.

Wer wird gewinnen? Ihre Meinung ist gefragt.

Bester Film

Beste Hauptdarstellerin

Bester Hauptdarsteller

Beste Regie

Beste Nebendarstellerin

Bester Nebendarsteller

Oscars 2020: Alle Nominierungen im Überblick

Die Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS) vergibt Academy Awards, die sogenannten Oscars, in insgesamt 24 Kategorien, darunter „Bester Film“, „Beste Regie“ und „Bester Hauptdarsteller“ beziehungsweise „Beste Hauptdarstellerin“. Doch auch in weniger bekannten Kategorien wie „Bestes Make-up“ oder „Bester animierter Kurzfilm“ werden Oscars verliehen.

Das sind alle Oscarnominierungen 2020 im Überblick:

Oscars 2020: Bester Film

„1917“ „The Irishman“ „Jojo Rabbit“ „Joker“ „Le Mans 66 – Gegen jede Chance“ (Original: „Ford v Ferrari“) „Little Women“ „Marriage Story“ „Once Upon a Time in Hollywood“ „Parasite“

Oscars 2020: Beste Regie

Martin Scorsese („The Irishman“) Todd Phillips („The Joker“) Sam Mendes („1917“) Quentin Tarantino („Once Upon a Time in Hollywood“) Bong Joon-ho („Parasite“, Original: „Gisaengchung)

Oscars 2020: Bester Hauptdarsteller

Antonio Banderas („Leid und Herrlichkeit“, Original: „Dolor y gloria“) Leonardo DiCaprio („Once Upon a Time in Hollywood“) Adam Driver („Marriage Story“) Joaquin Phoenix („Joker“) Jonathan Pryce („Die zwei Päpste“, Original: „The Two Popes“)

Oscars 2020: Beste Hauptdarstellerin

Cynthia Erivo („Harriet“) Scarlett Johansson („Marriage Story“) Saoirse Ronan („Little Women“) Charlize Theron („Bombshell“) Renée Zellweger („Judy“)

Oscars 2020: Bester Nebendarsteller

Tom Hanks („Der wunderbare Mr. Rogers“, Original: „A Beautiful Day in the Neighborhood“) Anthony Hopkins („Die zwei Päpste“, Original: „The Two Popes“), Al Pacino („The Irishman“) Joe Pesci („The Irishman“) Brad Pitt („Once Upon a Time in Hollywood“)

Oscars 2020: Beste Nebendarstellerin

Kathy Bates („Richard Jewell“) Laura Dern („Marriage Story“) Margot Robbie („Bombshell“) Scarlett Johansson („Jojo Rabbit“) Florence Pugh („Little Women“)

Oscars 2020: Bestes adaptiertes Drehbuch

Steven Zaillian („The Irishman“) Taika Waititi („Jojo Rabbit“) Todd Phillips und Scott Silver („Joker“) Greta Gerwig („Little Women“) Anthony McCarten („Die zwei Päpste“, Original: „The Two Popes“)

Oscars 2020: Bestes Originaldrehbuch

Noah Baumbach („Marriage Story“) Bong Joon-ho und Han Jin-won („Parasite“, Original: „Gisaengchung“) Rian Johnson („Knives Out – Mord ist Familiensache“, Original: „Knives Out“) Sam Mendes und Krysty Wilson-Cairns („1917“) Quentin Tarantino („Once Upon a Time in Hollywood“)

Oscars 2020: Beste Kamera

Jarin Blaschke („Der Leuchtturm“, Original: „The Lighthouse“) Roger Deakins („1917“) Rodrigo Prieto („The Irishman“) Robert Richardson („Once Upon a Time in Hollywood“) Lawrence Sher („Joker“)

Oscars 2020: Bester Schnitt

Andrew Buckland und Michael McCusker („Le Mans 66 – Gegen jede Chance“, Original: „Ford v Ferrari“) Thelma Schoonmaker („The Irishman“) Tom Eagles („Jojo Rabbit“) Jeff Groth („Joker“) Yang Jin-mo („Parasite“, Original: „Gisaengchung“)

Oscars 2020: Beste Filmmusik

Alexandre Desplat („Little Women“) Hildur Guðnadóttir („Joker“) Randy Newman („Marriage Story“) Thomas Newman („1917“) John Williams („Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers“, Original: „Star Wars: The Rise of Skywalker“)

Oscars 2020: Bester Filmsong

„I Can’t Let You Throw Yourself Away“ aus „A Toy Story: Alles hört auf kein Kommando“, Original: „Toy Story 4“ (Musik und Text: Randy Newman) „(I’m Gonna) Love Me Again“ aus „Rocketman“ (Musik: Elton John, Text: Bernie Taupin) „I’m Standing With You“ aus „Zurück ins Leben“, Original: „Breakthrough“ (Musik und Text: Diane Warren) „Into the Unknown“ aus „Die Eiskönigin II“, Original: „Frozen II“ (Musik und Text: Kristen Anderson-Lopez und Robert Lopez) „Stand Up“ aus „Harriet“ (Musik und Text: Joshuah Brian Campbell und Cynthia Erivo)

Oscars 2020: Bestes Szenenbild

Bob Shaw und Regina Graves („The Irishman“) Ra Vincent und Nora Sopková („Jojo Rabbit“) Dennis Gassner und Lee Sandales („1917“) Barbara Ling und Nancy Haigh („Once Upon a Time in Hollywood“) Lee Ha-joon („Parasite“, Original: „Gisaengchung“)

Oscars 2020: Bestes Kostümdesign

Sandy Powell und Christopher Peterson („The Irishman“) Mayes C. Rubeo („Jojo Rabbit“) Mark Bridges („Joker“) Jacqueline Durran („Little Women“) Arianne Phillips („Once Upon a Time in Hollywood“)

Oscars 2020: Bestes Make-up und beste Frisuren

Vivian Baker, Kazu Hiro und Anne Morgan („Bombshell“) Nicole Ledermann und Kay Georgiou („Joker“) Jeremy Woodhead („Judy“) Paul Gooch, Arjen Tuiten und David White („Maleficent: Mächte der Finsternis“, Original: „Maleficent: Mistress of Evil“) Tristan Versluis, Naomi Donne und Rebecca Cole („1917“)

Oscars 2020: Bester Ton

Gary Rydstrom, Tom Johnson und Mark Ulano („Ad Astra – Zu den Sternen“, Original: „Ad Astra“) Paul Massey, David Giammarco und Steve A. Morrow („Le Mans 66 – Gegen jede Chance“, Original: „Ford v Ferrari“) Tom Ozanich, Dean A. Zupancic und Tod A. Maitland („Joker“) Mark Taylor und Stuart Wilson („1917“) Michael Minkler, Christian P. Minkler und Mark Ulano („Once Upon a Time in Hollywood“)

Oscars 2020: Bester Tonschnitt

Donald Sylvester („Le Mans 66 – Gegen jede Chance“, Original: „Ford v Ferrari“) Oliver Tarney und Rachael Tate („1917“) Alan Robert Murray („Joker“) Wylie Stateman („Once Upon a Time in Hollywood“) Matthew Wood und David Acord („Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers“, Original: „Star Wars: The Rise of Skywalker“)

Oscars 2020: Beste visuelle Effekte

Dan DeLeeuw, Russell Earl, Matt Aitken und Dan Sudick („Avengers: Endgame“) Pablo Helman, Leandro Estebecorena, Nelson Sepulveda-Fauser und Stephane Grabli („The Irishman“) Robert Legato, Adam Valdez, Andrew R. Jones und Elliot Newman („Der König der Löwen“, Original: „The Lion King“) Guillaume Rocheron, Greg Butler und Dominic Tuohy („1917“) Roger Guyett, Neal Scanlan, Patrick Tubach und Dominic Tuohy („Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers“, Original: „Star Wars: The Rise of Skywalker“)

Oscars 2020: Bester Animationsfilm

„Drachenzähmen leicht gemacht 3: Die geheime Welt“ (Original: „How to Train Your Dragon: The Hidden World“) „Ich habe meinen Körper verloren“ (Original: „J’ai perdu mon corps“) „Klaus“ „Mister Link – Ein fellig verrücktes Abenteuer“ (Original: „Missing Link“) „A Toy Story: Alles hört auf kein Kommando“ (Original: „Toy Story 4“)

Oscars 2020: Bester animierter Kurzfilm

„Dcera“ („Daughter“) „Hair Love“ „Kitbull“ „Memorable“ „Sister“

Oscars 2020: Bester internationaler Film

„Corpus Christi“ (Original: „Boże Ciało“), Polen „Land des Honigs“ (Original: „Medena zemja“), Nordmazedonien „Leid und Herrlichkeit“ (Original: „Dolor y gloria“), Spanien „Parasite“ (Original: „Gisaengchung“), Südkorea „Die Wütenden – Les Misérables“ (Original: „Les Misérables“), Frankreich

Oscars 2020: Bester Kurzfilm

„Brotherhood“ „Nefta Football Club“ „The Neighbor’s Window“ „Saria“ „A Sister“

Oscars 2020: Bester Dokumentarfilm

„American Factory“ „The Cave“ „Am Rande der Demokratie“ (Original: „The Edge of Democracy“) „Für Sama“ (Original: „For Sama“) „Land des Honigs“ (Original: „Medena zemja“)

Oscars 2020: Bester Dokumentar-Kurzfilm

„In the Absence“ „Learning to Skateboard in a Warzone (If You’re a Girl)“ „Life Overtakes Me“ „St. Louis Superman“ „Walk Run Cha-Cha“

Wer bekommt den Ehrenoscar?

Die sogenannten Ehrenoscars werden traditionell im Vorfeld der eigentlichen Oscarverleihung in einer eigenen Zeremonie vergeben. Die aktuellen Preisträger, die Regisseure David Lynch („Mulholland Drive“), Lina Wertmüller („Sieben Schönheiten“) und der Schauspieler Wes Studi („Der mit dem Wolf tanzt“), wurden am 27. Oktober 2019 bei den elften Governors Awards ausgezeichnet. Den Jean Hersholt Humanitarian Award erhielt die US-amerikanische Schauspielerin und Filmproduzentin Geena Davis („Die Reisen des Mr. Leary“).

