Emotionale Dankesrede: Brad Pitt widmet Oscar-Gewinn seinen Kindern

Brad Pitt hat für seine Rolle in “Once Upon A Time in Hollywood” seinen ersten Schauspiel-Oscar gewonnen als “Bester Nebendarsteller”. In seiner Dankesrede wurde er emotional – aber auch kurz politisch.

Hollywood. Brad Pitt hat seinen ersten Schauspiel-Oscar als „Bester Nebendarsteller“ in „Once Upon A Time in Hollywood“ seinen Kindern gewidmet. „Ihr macht alles bunt, was ich tue“, sagte der 56-Jährige am Sonntag (Ortszeit) bei den 92. Academy Awards in Los Angeles. Er freute sich sehr über die Auszeichnung: „Das ist unglaublich, wirklich unglaublich“, so Pitt.

Pitt wurde für seine Rolle als Stuntman Cliff Booth in Quentin Tarantinos „Once Upon a Time in Hollywood“ ausgezeichnet. Auf dem Roten hatte er zuvor noch gesagt, dass er die Stunts in den Filmen nicht selbst spiele. „Ich liebe es, Stuntmans zu haben.“

Kleiner Exkurs auf die US-Politik in Dankesrede

Neben Tarantino bedankte sich Pitt auch bei seinem Co-Star Leonardo DiCaprio: „Leo, ich schwimme gerne jederzeit auf deiner Erfolgswelle mit. Die Aussicht ist fantastisch.“ Außerdem machte er einen Mini-Exkurs auf die US-Politik: „Sie sagten mir, ich habe hier oben nur 45 Sekunden, was 45 Sekunden mehr sind, als der Senat John Bolton diese Woche gegeben hat. Ich denke, Quentin macht vielleicht einen Film darüber. Am Ende machen die Erwachsenen das Richtige.“

Am Ende seiner Dankesrede erinnerte sich der US-Amerikaner mit brüchiger Stimme an seine Anfänge in der Filmbranche. Und auch backstage durfte der Schauspieler dann noch mal etwas sagen:

RND/dpa/hsc