Oscars 2020: Das waren die Favoriten der RND-Leser

In der Nacht zu Montag fand in Los Angeles die 92. Oscar-Verleihung statt. Vorab wollten wir von unseres Leser wissen, wer ihre Favoriten sind. Das überraschende Ergebnis: in einigen Kategorien lagen sie goldrichtig.

In den meisten Kategorien schienen sie den richtigen Riecher zu haben (Stand 10.2., 9.30 Uhr). So stimmten 39 Prozent für Renée Zellweger als beste Hauptdarstellerin und 59 Prozent für Joaquin Phoenix als besten Hauptdarsteller – beide bekamen den Oscar verliehen. In der Kategorie „Beste Nebendarstellerin“ war es eine knappes Rennen. So stimmten 25 Prozent der Leser für die tatsächliche Oscar-Gewinnerin Laura Dern, doch jeweils 22 Prozent für Margot Robbie und Scarlett Johansson. Beim besten Nebendarsteller gab es jedoch einen klaren Favoriten: Brad Pitt lag mit 52 Prozent der Stimmen weit vor den anderen und konnte den Oscar am Ende auch mit nach Hause nehmen.

Südkoreanischer Film „Parasite“ räumt ab

Für eine große Überraschung sorgte der Film „Parasite“. Sowohl in der Kategorie „Bester Film“ als auch in „Beste Regie“ ging er als Gewinner hervor. Damit hatten scheinbar auch die RND-Leser nicht gerechnet: Nur 11 Prozent glaubten an Regisseur Bong Joon-ho. Die Mehrheit stimmte für Todd Phillips, dem Regisseur des „Jokers“. Auch beim besten Film sahen sie „Joker“ definitiv weiter vorne. Doch „Parasite“ war mit insgesamt vier Oscars der große Gewinner des Abends.

RND/lth