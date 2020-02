Foo Fighters kündigen Deutschlandkonzert für 2020 an

Es ist ihr bisher einziges Deutschlandkonzert in diesem Jahr: Die Foo Fighters kommen im Juni nach Berlin. 2020 ist für die Rockband besonders – sie feiert ihr 25-jähriges Bestehen.

Zuletzt waren die Foo Fighters 2018 in Deutschland – damals spielten sie in Hamburg. Nun hat die Rockband wieder ein Deutschland-Konzert angekündigt: Sie werden am 10. Juni auf der Berliner Waldbühne auftreten, wie sie unter anderem auf Facebook mitteilen. Es ist ihr bisher einziges bestätigtes Konzert in Deutschland im Jahr 2020.

Der Vorverkauf ist bereits gestartet und findet an allen bekannten CTS-Vorverkaufsstellen statt. Karten sollen 95 Euro plus Gebühren kosten.

Foo Fighters wurden 1994 gegründet

Die Foo Fighters feiern dieses Jahr ihr Bestehen seit 25 Jahren. 1994 wurden sie von Ex-Nirvana-Drummer Dave Grohl gegründet. Die Band gehört seit Jahren zu den größten und erfolgreichsten Stadionrockbands der Welt.

RND/hsc