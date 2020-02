“Stupid Love”: Lady Gaga kündigt neue Single an

Vor einem Jahr sorgte Lady Gaga noch bei den Oscars mit dem Song “Shallow” für Furore. Nun hat die Sängerin eine neue Single angekündigt. Auch ein Album ist in Arbeit.

Los Angeles. Sängerin und Schauspielerin Lady Gaga (33) meldet sich mit einer neuen Single zurück. In ihren sozialen Medien postete sie am Dienstag (Ortszeit) ein Foto von einem Plakat mit rosa Kussmund und der Aufschrift Love. Dazu der Hinweis, dass ihre neue Single „Stupid Love“ um Mitternacht am Freitag (US-Ostküstenzeit) erscheinen würde.

Zuletzt machte Lady Gaga mit dem Filmsong „Shallow“ Furore. Ihr gemeinsames Titellied mit Schauspieler Bradley Cooper von dem Liebesdrama „A Star Is Born“ brachte der Musikerin 2019 den Oscar für den besten Song ein.

Mit „Joanne“ hatte die mehrfache Grammy-Preisträgerin 2016 ihr fünftes und bisher letztes Studioalbum veröffentlicht. Im vorigen Jahr verwies Lady Gaga mehrfach darauf, dass sie an ihrem sechsten Album arbeite. Auch ihr Tweet am Dienstag enthielt den Hashtag-Hinweis #LG6. Weitere Angaben zum möglichen Album machte die Sängerin aber nicht.

RND/dpa