Im Iran drangsaliert, weltweit geehrt: Die Berlinale-Sieger Mohammad Rasoulof und Jafar Panahi

Die Beziehung zwischen dem iranischen Regime und seinen Regisseuren ist kompliziert. Die Berlinale-Sieger Mohammad Rasoulof und Jafar Panahi wurden schon mehrfach verurteilt. Die Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit bietet den Filmemachern Schutz.

Der Iran und seine berühmten Filmemacher: Das ist eine schwierige Beziehung. Die Regisseure werden zu Hause drangsaliert, mit Haftstrafen und Berufsverboten belegt – und drehen doch immer weiter international gepriesene Filme.

Der aktuelle Berlinale-Sieger Mohammad Rasoulof stand bereits vor zehn Jahren zusammen mit seinem Kollegen Jafar Panahi vor Gericht. Beide hatten die Oppositionsbewegung unterstützt. Ein entscheidender Anklagepunkt lautete: “Propaganda gegen den Staat”.

Regisseure blieben trotz Verurteilung auf freiem Fuß

Beide Filmemacher wurden damals zu je sechs Jahren Haft und 20 Jahren Berufsverbot verurteilt. Die Strafen wurden aber nie vollzogen und in Berufungsverfahren reduziert. Rasoulof wurde im vorigen Sommer erneut zu einer Haftstrafe von einem Jahr verurteilt.

Doch blieben sowohl Panahi als auch Rasoulof bislang auf freiem Fuß – und mit ihren mehr oder weniger heimlich gedrehten Filmen auch Stammgäste auf den großen Filmfestivals.

Aus der Ferne ist kaum zu durchblicken, wie das genau funktioniert. Die Regisseure gehen jedenfalls trickreich ans Werk: Panahi hatte 2011 nach Cannes seinen Film “Dies ist kein Film” per Stick in einem Kuchen geschmuggelt, durfte selbst aber nicht anreisen. Das Werk spielte einzig und allein in seinem Wohnzimmer – mit dem Familienchamäleon in der zweiten Hauptrolle.

Seitdem hat Panahi seinen Bewegungsspielraum stetig erweitert: In “Taxi Teheran” (2015) chauffierte er ein Taxi durch die iranische Hauptstadt, die Kamera war unauffällig am Armaturenbrett befestigt. In seinem jüngsten Film “Drei Gesichter” (2018) unternahm er immerhin schon eine Exkursion in die Berge.

Rasoulofs Filme liefen vorzugsweise bei den Filmfestspielen in Cannes. 2017 gewann er mit “A Man of Integrity” einen Preis. Der Film erzählt von einem Bauern, der im Iran eine Fischzucht betreibt und sich gegen ein korruptes Unternehmen verteidigen muss.

Als Rasoulof aus Südfrankreich in sein Heimatland zurückkehrte, wurde ihm sofort am Flughafen der Pass abgenommen. Mit seiner Familie hat er einen zweiten Wohnsitz in Hamburg, wo diese auch lebt. In seinem aktuellen Berlinale-Siegerfilm ist seine Tochter Baran als Schauspielerin dabei.

“Leben aufs Spiel gesetzt, um an diesem Film mitzuwirken”

Beim Entstehen des Goldenen-Bären-Films “Es gibt kein Böses” ist Rasoulof nach Worten der Produzenten so wenig wie möglich in Erscheinung getreten. Seine Mitarbeiter hatten demnach bei den Zensoren unabhängig voneinander und zeitlich versetzt vier Kurzfilme angemeldet, die erst später zusammengefügt wurden. Bei den Dreharbeiten in Teheran blieb Rasoulof weitgehend unsichtbar, in der Provinz inszenierte er selbst.

Dass sich alle vier Filme um die Todesstrafe drehten, ist den iranischen Kontrolleuren offenbar entgangen. “Alle Mitwirkenden haben ihr Leben aufs Spiel gesetzt, um an diesem Film mitzuwirken”, sagte einer der Produzenten am Samstag bei der Preisverleihung. Für Jurypräsident Jeremy Irons zeigen die vier Geschichten des Siegerfilms, welches Netz autoritäre Regime zwischen Menschen weben würden, um sie zur Unmenschlichkeit zu zwingen.

Die Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit dürfte ein entscheidender Schutzfaktor für die Filmemacher sein. Die Berlinale gerade in der Ära Dieter Kosslick hat sich für Panahi immer wieder starkgemacht: Als er 2011 seinen Juryplatz wegen seines Reiseverbots nicht einnehmen konnte, blieb sein Stuhl das ganze Festival lang demonstrativ unbesetzt. 2015 gewann Panahi mit “Taxi Teheran” den Goldenen Bären.

Auch Rasoulof lässt sich nicht vom Regime einschüchtern. Am Tag vor der Preisvergabe hatte er sich in Berlin mit einer Botschaft gemeldet: “Das Recht darauf, selbst über meine An- oder Abwesenheit zu entscheiden, ist mir nicht gegeben. Die Durchsetzung solcher Restriktionen verrät die intolerante und despotische Haltung der iranischen Regierung nur allzu deutlich.” Auf die Unterstützung der Berlinale kann der bedrängte Regisseur weiter zählen.

Von Stefan Stosch/RND