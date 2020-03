Deutscher inszeniert “Fidelio” in London: Beifall und Buhrufe

Der deutsche Opernregisseur Tobias Kratzer hat für seine “Fidelio”-Neuinszenierung Beifall und Buhrufe bekommen. Die Aufführung galt als ein Höhepunkt der diesjährigen Feiern zum 250. Geburtstag des Komponisten Ludwig van Beethoven. Die sechs Vorstellungen in London waren schon im Voraus ausverkauft.

London. Mit Jubel und vereinzelten Buhrufen ist in London eine „Fidelio“-Neuinszenierung des deutschen Opernregisseurs Tobias Kratzer aufgenommen worden. In einer Inszenierung voller Drama und Atmosphäre brachte Kratzer die einzige Oper Ludwig van Beethovens in einer Mischung aus Tradition und Moderne auf die Bühne. Der deutsche Startenor Jonas Kaufmann sang die Rolle des Florestan, und die norwegische Sopranistin Lise Davidsen war Leonore.

Beide Solisten wurden vom Publikum der Matinee-Premiere im Royal Opera House in Covent Garden mit großem Beifall bedacht. Vereinzelte Buhrufe gab es, als Kratzer nach Ende der Vorstellung auf die Bühne kam. Seine kontrastreiche Inszenierung und die größere Einbindung des Chores in die zunehmend hitzigen Geschehnisse gefielen vielleicht nicht jedem.

Die Aufführung galt als ein Höhepunkt der diesjährigen Feiern zum 250. Geburtstag des Komponisten Ludwig van Beethoven (1770-1827). Die sechs Vorstellungen in London waren schon im Voraus ausverkauft. Die Aufführung am 17. März wird live in Kinos weltweit übertragen und am 22. März wiederholt.

RND/dpa