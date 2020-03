Interview mit dem Känguru: “Überlasst die Schnapspralinen lieber mir”

Der Autor der “Känguru-Chroniken” gibt keine Interviews, aber man kann mit Marc-Uwe Klings Hauptfigur kommunizieren – einem, nun ja, ziemlich frechen Känguru. Und das hat nicht nur zu Schnapspralinen eine Meinung, sondern auch zur Berliner Politik.

Die “Känguru-Chroniken” laufen ab Donnerstag, 5. März im Kino. Wir haben mit der Hauptfigur, dem kultigen Beuteltier, ein Interview geführt:

Wieso strebt ein kommunistisches Känguru eine Kinokarriere an?

Das ist doch klar: Propaganda für die gute Sache! Marc-Uwes erklärtes Ziel war es, die erste deutsche Komödie zu schreiben, in der weder gekotzt noch gerülpst noch gefurzt noch eingepullert wird. Sperma kommt auch nicht vor.

Musstest du Rücksicht auf deinen Co-Star Marc-Uwe nehmen, der dir in puncto Attraktivität, Witz und Eloquenz klar unterlegen ist?

Ach, Rücksicht ist nicht so mein Ding. Ich schaue lieber nach vorn. Marc-Uwe hat ja auch gar nicht mitgespielt (im Film ist Dimitrij Schaad zu sehen, Anm. d. Red.). Darauf musste ich bestehen, denn ein Schauspieler ist halt immer nur so gut, wie das Ensemble, dass ihn umgibt. Und Marc-Uwe kann ja vieles, nun ja, vieles ist vielleicht übertrieben. Sagen wir, er kann einiges oder ein bisschen was, zumindest kann er ganz ordentlich Tischfußball spielen, doch Schauspielerei ist seine Sache nicht.

Im Film bekommst du es mit Rechtspopulisten zu tun: Wie sollte man sich denen gegenüber verhalten, wenn man gerade keine roten Boxhandschuhe aus dem Beutel ziehen kann?

Also ich kann euch sagen, was man nicht machen sollte. Man sollte auf keinen Fall mit den Faschisten zusammen den Chef einer Splitterpartei zum Ministerpräsidenten wählen. Davon abgesehen gilt leider, dass wir das Übel wohl nicht so schnell loswerden. Dazu bräuchten wir ein solidarisches Wirtschaftssystem, eine sinnstiftende Politik und viel Zeit. Und außerdem müsste mal jemand Mark Zuckerberg auf die Finger hauen.

Kurz zur Berliner Realpolitik: Bringt der Mietendeckel Gerechtigkeit für Kiezbewohner?

Jedem Topf sein Deckel! Wobei man sicher auch noch das Feuer unter dem Topf ausmachen sollte. Aber klar ist, dass etwas getan werden muss. Nicht jeder findet einen Kleinkünstler mit einem 20 Jahre alten Mietvertrag, bei dem man das Wohnzimmer besetzen kann.

Empfiehlst du den Genuss von Schnapspralinen während der Kinovorstellung?

Nein, denn nach den Gesetzen des Kapitalismus sorgt eine erhöhte Nachfrage für eine Preissteigerung. Also überlasst das Schnapspralinenessen lieber nur mir.

Von Stefan Stosch/RND