Streit über “Stairway to Heaven”: Led Zeppelin haben Superhit nicht geklaut

Die Plagiatsvorwürfe gegen Led Zeppelin stehen seit Jahren im Raum. Nun hat ein Berufungsgericht in San Francisco entschieden: Ihr Megahit “Stairway to Heaven” ist nicht gestohlen.

Los Angeles. Led Zeppelin haben ihren Rockklassiker “Stairway to Heaven” nicht gestohlen – das hat ein US-Berufungsgericht am Montag entschieden. Die Mehrheit von insgesamt elf Richtern in San Francisco setzte ein Geschworenen-Urteil wieder in Kraft, laut dem Gitarrist Jimmy Page und Sänger Robert Plant mit ihrem Megahit von 1971 nicht gegen das Urheberrecht des Songs “Taurus” von der Band Spirit aus dem Jahre 1968 verstießen.

Die Plagiatsvorwürfe gegen Led Zeppelin stehen seit Jahren im Raum. Es geht um das klassische akustische Intro in „Stairway to Heaven“ und den Riff beziehungsweise das musikalische Motiv im Zentrum von „Taurus“, das vergleichbar aufgebaut ist.

Vorspielen der Songs sollte Teil des Arguments des Klägers sein

In dem Rechtsstreit entschied eine Instanz vor dem Berufungsgericht in San Francisco, dass die Geschworenen im Verfahren 2016 die Aufnahme von „Taurus“ hätten hören sollen, bevor sie zugunsten von Page und Plant urteilten. Obwohl die Komposition der zwei Songs und nicht deren Aufnahme der Streitpunkt ist, wollte die Klägerseite den Juroren die zwei Aufnahmen vorspielen lassen. Kläger ist die Vermögensverwaltung des verstorbenen Musikers Randy Wolfe von Spirit. Das Vorspielen der Songs sollte Teil des Arguments des Klägers sein, dass Gitarrist Page Zugang zu „Taurus“ hatte – dies ist in den USA juristisch notwendig, um einen Urheberrechtsverstoß zu belegen.

Die Berufungsrichter am Montag erklärten, die Geschworenen von 2016 hätten bereits festgehalten, dass Page Zugang zu dem Song gehabt habe. Daher sei das Vorspielen der Aufnahmen irrelevant und hätte die Geschworenen eventuell gar dazu verleitet, mehr als lediglich die Komposition der Werke zu beurteilen.

RND/AP