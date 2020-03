Hurricane, Deichbrand und Co. – Welche Festivals finden trotz Corona statt?

Immer mehr Großveranstaltungen werden wegen des Coronavirus verschoben. Auch die deutschen Festivals beschäftigen sich mit dem Thema. Teilweise ist auch schon klar, dass Tickets im Falle eines Ausfalls erstattet werden.

In verschiedenen Bundesländern müssen zurzeit alle Veranstaltungen mit mehr als 1000 Besuchern wegen des Coronavirus abgesagt werden. Betrifft das auch die großen Festivals in Deutschland wie Hurricane, Fusion, Deichbrand und Co.? Weil die meisten dieser Festivals erst für den Sommer geplant sind, gehen sie zurzeit größtenteils noch davon aus, dass sie stattfinden können. Aber die Veranstalter beschäftigen sich auch mit möglichen Absagen.

Deichbrand-Festival soll wie geplant stattfinden

So haben die Veranstalter des Deichbrand-Festivals (16. bis 19. Juli) auf Facebook angekündigt, dass sie zurzeit planen, das Festival ganz normal abhalten zu können. “Wir beobachten die Entwicklung sehr genau und stehen diesbezüglich in engem Kontakt mit den zuständigen Behörden”, heißt es darin aber auch. Sollte es tatsächlich zu einer Absage kommen, könnten alle Ticketinhaber beruhigt sein – dann werde das Geld erstattet.

“Einen Rückgang im Ticketvorverkauf können wir beim Deichbrand-Festival nicht feststellen”, sagt Pressesprecherin Lena Zielinski dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Auch die Besucher sind also noch optimistisch, dass alles wie geplant klappt.

Hurricane-Festival: Bei Ausfall wird Geld erstattet

Bei dem Hurricane-Festival (19. bis 21. Juni) sieht es ähnlich aus: Die Veranstalter haben ebenfalls auf Facebook mitgeteilt, dass das Festival nach derzeitigem Stand wie geplant stattfinden wird. Auch sie sind in Kontakt mit den Behörden und würden, sollte es doch zu einem Ausfall kommen, die Ticketpreise erstatten.

Rock im Park und Rock am Ring bisher nicht abgesagt

Auch das beliebte Nürnberger Musikfestival Rock im Park soll nach bisherigem Stand trotz der zunehmenden Absagen von Veranstaltungen wegen des neuartigen Coronavirus stattfinden. Auch das Zwillingsfestival Rock am Ring in der Eifel sei bislang nicht abgesagt, sagte eine Sprecherin der Veranstalter am Dienstag auf Anfrage. “Wir beobachten die Situation natürlich aufmerksam und folgen den Anweisungen der Gesundheitsbehörden”, sagte sie. Die Gesundheit von Künstlern, Fans und Mitarbeitern habe oberste Priorität und stehe bei allen Überlegungen stets an erster Stelle.

Rock im Park (5. bis 7. Juni) wird in diesem Jahr 25 Jahre alt. Es ist die kleine Schwester von Rock am Ring, das zeitgleich am Nürburgring in der Eifel über die Bühne geht. Die beiden Festivals gehören zu den ersten dieses Sommers in Deutschland und müssen also am ehesten bangen, dass sich die Lage nicht beruhigt.

Fusion soll nach Plan gefeiert werden

Eines der größten Festivals in Norddeutschland – die alternative Fusion in Lärz (Mecklenburgische Seenplatte) – soll ebenfalls trotz der Infektionslage stattfinden. “Das ist bisher Ziel der Behörden und des Veranstalters”, sagte die Ordnungsamtsleiterin im Amt Röbel/Müritz, Marlen Siegmund, am Donnerstag. Am Mittwoch hatten beide Seiten über Vorbereitungen des alternativen Kulturfestes mit rund 70.000 Besuchern aus vielen Ländern der Welt beraten. Es soll vom 24. bis 28. Juni stattfinden.

Für eine andere Entscheidung sei es noch zu früh, betonte Siegmund: “Die Entwicklungen beim Coronavirus können wir noch nicht absehen.” Ähnlich hatte sich ein Sprecher des Veranstalters, des Vereins Kulturkosmos (Lärz/Berlin), bereits geäußert. In sozialen Medien diskutieren Gäste und Freunde der Fusion bereits darüber, ob das Kulturfest stattfinden kann oder Behörden es verbieten könnten. In Mecklenburg-Vorpommern hat die Landesregierung, anders als in anderen Bundesländern, bislang kein generelles Verbot für Veranstaltungen mit mehr als 1000 Gästen erlassen.

Southside-Festival soll stattfinden

Auch das Southside-Festival (19. bis 21. Juni) soll nach Plan gefeiert werden, wie die Veranstalter auf Facebook mitteilen. Im Falle einer Absage würden sie schnellstmöglich informieren – und Geld für Tickets zurückerstatten.

Hamburgs 831. Hafengeburtstag im Mai bisher nicht verschoben

Der Hamburger Hafengeburtstag ist kein klassisches Musikfestival – aber auch hier kommen normalerweise mehr als eine Million Menschen hin, auch um Livemusik zu hören. Zwei Monate vor der 831. Auflage gehen die Veranstalter davon aus, dass das Volksfest vom 8. bis 10. Mai trotz der Ausbreitung des Coronavirus stattfinden kann. “Wir gehen jetzt davon aus, dass es möglicherweise Maßnahmen geben wird, die befolgt werden müssen, aber aktuell gehen wir nicht davon aus, dass der Hafengeburtstag abgesagt werden muss”, sagte Franziska Hamann von der Hamburger Wirtschaftsbehörde bei der Auftaktpressekonferenz am Montag.

Neu ist in diesem Jahr das geplante Electrofestival Harbour-Beatz in der Hafenstraße. Klassikfans kommen bei der Elbphilharmonie on Screens auf dem Vorplatz des Konzerthauses in den Genuss von Konzertmitschnitten aus dem Großen Saal.

Lollapalooza:

Das Lollapalooza-Festival in Berlin geht offenbar auch davon aus, dass es wie geplant stattfinden kann. Zumindest haben die Veranstalter am Mittwoch noch zu einem Facebook-Video geschrieben: “3x dürft Ihr raten, wer es kaum erwarten kann Euch dieses Jahr wieder zusehen! Genau, wir nämlich!”

Das Festival ist allerdings auch erst für den 5. und 6. September geplant, hat also mehr Zeit, die Entwicklungen zu beobachten, als die meisten anderen deutschen Festivals.

Hamburger Beatles-Festival verschoben

Anders sieht es beim Hamburger Beatles-Festival “Come Together – The Hamburg Beatles Experiment” aus, das verschoben werden musste wegen des Coronavirus. Es ist bereits ein neuer Termin gefunden worden. “Nach dem ersten großen Schock können wir nun doch schnell gute Neuigkeiten verkünden: Das ’Come Together Experience Festival‘ wird noch in diesem Sommer nachgeholt”, teilten die Veranstalter am vergangenen Freitag in Hamburg mit. Gleichzeitig aber ist das ursprünglich für drei Tage angesetzte Festival um einen Tag geschrumpft. Es findet nun am 15. und 16. August statt.

Die Veranstalter hatten das Festival kurzfristig abgesagt, weil sie ihre nationalen und internationalen Besucher und Künstler mit Blick auf eine drohende Coronaviruspandemie nicht in Gefahr bringen wollten. Das dreitägige Festival sollte vom 27. bis zum 29. März mit Konzerten von etwa 40 Künstlern in rund 20 Clubs im Stadtteil St. Pauli stattfinden.

Coachella in den USA im Oktober statt im April

Auch in den USA hat das Coronavirus Auswirkungen auf Festivals: Das legendäre Coachella-Festival in Kalifornien wird wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus nicht wie ursprünglich geplant Mitte April stattfinden. Die Konzerte an zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden seien auf Oktober verschoben worden, teilten die Veranstalter am Dienstagabend (Ortszeit) mit. Mit dem Aufschub würde man den Empfehlungen der Gesundheitsbehörde in dem Bezirk Riverside County folgen, hieß es. In der Region sind nach Angaben der Behörden mehrere Menschen mit dem neuen Coronavirus infiziert.

