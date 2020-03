Die Kultur trotzt Corona und wandert ins Internet

Auch die Kultur liegt in Zeiten von Corona brach. Konzerte werden genauso abgesagt wie Lesungen und Ausstellungen. Aber schon jetzt sind einzelne Veranstaltungen als Stream im Internet zu sehen. Und es werden immer mehr. Heute Abend sind die Berliner Philharmoniker unter Sir Simon Rattle zu sehen.

Nicht nur Bundesligaspiele und Parteivorsitzendenwahlen werden in diesen Tagen abgesagt oder verschoben. Auch fast der gesamte Kulturbetrieb liegt lahm. Theater, Konzert- und Opernhäuser sowie Museen haben entweder ihre großen Säle geschlossen oder stellen ihren Betrieb vollständig ein. Museen wie das Folkwang Museum in Essen und das Deutsche Historische Museum in Berlin schließen ebenfalls.

Doch ganz auf Kultur muss man in diesen Tagen nicht verzichten. Denn diverse Veranstaltungen werden live im Internet gestreamt. So haben am gestrigen Donnerstag die Berliner Philharmoniker ihr geplantes Konzert mit Berios Sinfonia und Bartóks Konzert für Orchester trotzdem gegeben: ohne Publikum, exklusiv in der Digital Concert Hall. Das Konzert kann am heutigen Freitag, 13. März, und am Samstag, 14. März, noch einmal angeschaut werden. Der Zugang ist kostenlos. Für Montag, 20. April, ist in der Digital Concert Hall ein Auftritt des Bundesjugendorchesters geplant.

Konzerte aus Mailand: Die Musik endet nicht

Auch die Mitglieder des Mailänder Sinfonieorchesters Giuseppe Verdi musizieren derzeit vor einem leeren Saal, Mitschnitte sind unter dem Hashtag #Lamusicanonsiferma (Die Musik endet nicht).

Der Verlag Kiepenheuer&Witsch verlegt Lesungen ins Internet. Im Rahmen der Leipziger Büromesse, mit der der Verlag die Absage der Leipziger Buchmesse ein wenig kompensieren will, kann Literatur noch bis Sonntag im Netz verfolgt werden. Das Programm ergibt sich immer relativ spontan und kann unter der Kiwi-Facebookseite eingesehen werden.

Museen bieten virtuelle Rundgänge an

Auch Museen bieten mittlerweile (und nicht als unmittelbare Folge der Coronakrise, sondern schon länger) Rundgänge im Internet an. So ist das Deutsche Museum in München virtuell begehbar. Auch die Vatikanischen Museen können im Internet besucht werden.

In den kommenden Tagen und Wochen werden mit Sicherheit immer mehr Kulturhäuser und -veranstalter auf Konzerte, Lesungen, Aufführungen im Netz umstellen. Frei nach dem Motto: “Wenn das Publikum nicht zur Aufführung kommen kann, muss die Aufführung eben zum Publikum kommen.” Wir werden Sie auf rnd.de an dieser Stelle auf dem Laufenden halten.

Von Kristian Teetz/RND