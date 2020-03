Kulturhauptstadt Rijeka sagt alle Programme bis 14. April ab

Das Programm ist ambitioniert, doch die Coronavirus-Pandemie macht auch vor der Kultur nicht Halt. Die Europäische Kulturhauptstadt Rijeka hat alle Veranstaltungen zum Festjahr abgesagt – vorerst.

Rijeka. Die Europäische Kulturhauptstadt Rijeka (Kroatien) hat wegen der Coronavirus-Pandemie alle bis zum 14. April geplanten Veranstaltungen abgesagt. Über das Verschieben auf einen späteren Zeitpunkt werde zum passenden Zeitpunkt entschieden, hieß es in einer Mitteilung, die das Organisationsbüro des Kulturhauptstadtjahrs am Freitag veröffentlichte. Auch die Entscheidung, ob Programme ab Mitte April wieder stattfinden können, werde man später treffen.

Die geschichtsträchtige Stadt an der Adria ist in diesem Jahr zusammen mit dem irischen Galway Europäische Kulturhauptstadt. Die Veranstaltungsreihe war am 1. Februar mit einer „Opera Industriale“, einem Multi-Media-Spektakel kroatischer Künstler, eröffnet worden. Das ambitiöse Programm für das Jahr steht unter dem Motto „Hafen der Vielfalt“ und gruppiert sich um die Themen Wasser, Arbeit und Migration.

In Kroatien sind Dutzende Menschen auf das Coronavirus Sars-CoV-2 positiv getestet worden. Das EU-Land mit seiner langen Adriaküste ist auch ein klassisches Urlaubsland. Viele Kroaten arbeiten im Ausland, unter anderen in Deutschland und Italien.

