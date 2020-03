Popmusiker kündigen #Wirbleibenzuhause-Festival an

Popmusiker wie Max Giesinger oder Lea mussten wegen des Coronavirus diverse Auftritte und Konzerte verschieben. Doch die Musiker lassen sich den Spaß an der Musik nicht nehmen und kündigten für Sonntagabend einen Livestream an. I

Berlin. Wohnzimmerkonzert statt Livetour: Popmusiker wie Max Giesinger, Lea, Johannes Oerding und Michael Schulte wollen am Sonntagabend per Livestream für ihre Fans spielen. Das kündigten sie am Mittwoch an. Beim sogenannten „#Wirbleibenzuhause-Festival“ wollen insgesamt sieben Künstler jeweils eine halbe Stunde von zuhause aus spielen. Die Gigs sollen auf den jeweiligen Instagram-Konten gestreamt werden. Auch Nico Santos, Álvaro Soler, Lotte und Mathea sind dabei.

Viele Musiker mussten aufgrund der Corona-Epidemie ihre Konzerttourneen in den Herbst verschieben oder ganz absagen. Wann die behördlich angeordneten Veranstaltungsverbote aufgehoben werden, ist derzeit nicht abzusehen.

