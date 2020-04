Kampagne: Fast eine Million Euro Spenden für Musiker in Not

Die Organisatoren hinter “#MusikerNothilfe” sammeln Spenden für freischaffende Musiker – mehr als 900.000 Euro sind bereits zusammengekommen. Wann die Betroffenen das Geld bekommen, ist schon klar.

Bei einer bundesweiten Spendenaktion der Deutschen Orchester-Stiftung für freischaffende Musiker sind inzwischen 938 000 Euro zusammengekommen. „Das sind tolle Signale für den großen Zusammenhalt der gesamten Musikszene in dieser Krise“, sagte der Kuratoriumsvorsitzende der Stiftung, Gerald Mertens, am Freitag. Die Kampagne „#MusikerNothilfe“ läuft seit knapp drei Wochen.

Geld gibt es vor Ostern

Ein wichtiger Spender ist nach Angaben der Stiftung der Sänger Sebel, der mit seinem Corona-Mutmach-Song “Zusammenstehen” jüngst einen Hit landete. Alle Erlöse aus dem Lied, das bei Youtube inzwischen fast 2 Millionen Klicks hat, sollen in den Fonds fließen. Musik könne “gerade jetzt viele Menschen aufrichten und ihnen Zuversicht geben”, betonte der Singer-Songwriter, der eigentlich Sebastian Niehoff heißt und aus Recklinghausen stammt. Der Nothilfefonds will freischaffenden Musikern helfen, die sich wegen der Corona-Krise in einer sozialen Notlage befinden. Betroffene sollen das Geld noch vor Ostern ausgezahlt bekommen.

RND/dpa