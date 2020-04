Nach Kritik an Vergewaltigungsgedicht von Till Lindemann: Verlag erklärt sich erneut

Auch sein Verlag Kiepenheuer & Witsch bekommt viel Kritik ab. Nach einer ersten Stellungnahme erklären sich die Verantwortlichen des Verlags erneut.

“Wie kann ein Verlag sowas bringen?” – so in etwa lautet der Tenor der Tweets bezüglich des Gedichts “Wenn du schläfst” von Rammstein-Frontmann Till Lindemann. Das umstrittene Stück aus Lindemanns Gedicht-Band “100 Gedichte” beschreibt ziemlich offensichtlich eine Vergewaltigungsszene.

Unzählige Twitter-Nutzer brachten auf dem Social-Media-Portal ihre Empörung bezüglich des Gedichts zum Ausdruck – und auch Verlag Kiepenheuer & Witsch bekam sein Fett weg. In einer ersten Stellungnahme des Verlagshauses beriefen sich die Verantwortlichen noch auf die künstlerische Freiheit ihrer Autoren – doch nun rudern sie zurück, zumindest ein Stück.

Hieß es in der vergangenen Woche auf Anfrage des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND) noch: “Die moralische Empörung über den Text dieses Gedichts basiert auf einer Verwechslung des fiktionalen Sprechers, dem sogenannten ‘lyrischen Ich’, mit dem Autor Till Lindemann”, veröffentlichte der KiWi-Verlag am Donnerstag eine erneute Stellungnahme bezüglich der Kritik am Lindemann-Gedicht. “Wir sehen heute, dass unsere bisherige Reaktion auf das Gedicht nicht angemessen war und bedauern dies sehr.” Und weiter: “Sexualisierte Gewalt gegen Frauen gehört benannt und bekämpft.”

Auf die künstlerische Freiheit ihres Autors Lindemann beruft sich der Verlag auch in seiner zweiten Stellungnahme, auch wenn dabei “moralisch verwerfliche, abgründige Gefühls- und Gedankenwelten” thematisiert werden.

Ob die Kritiker sich bei Twitter und weiteren Medien mit der zweiten Reaktion des Verlages zufrieden geben, bleibt abzuwarten – unter dem Post des Verlags findet sich bereits erneut Kritik.

