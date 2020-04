Nach Corona-Infektion: Jazzsaxofonist Lee Konitz gestorben

Berichten zufolge starb er im Alter von 92 Jahren in einem New Yorker Krankenhaus.

New York. Der US-amerikanische Jazzmusiker Lee Konitz ist an den Folgen einer Erkrankung mit Covid-19 gestorben. Der Alt-Saxofonist erlag dem US-Radiosender NPR zufolge am Mittwoch in einem New Yorker Krankenhaus im Alter von 92 Jahren einer Lungenentzündung. NPR berief sich auf Konitz‘ Sohn, der dem Sender den Tod seines Vaters bestätigt habe.

Auch auf der Facebookseite des Musikers hieß es: „Mit großer Trauer müssen wir verkünden, dass Lee Konitz gestern an den Komplikationen durch Covid-19 gestorben ist“.

Erheblichen Einfluss auf Evolution des europäischen Jazz

Konitz gilt als einer der „Architekten“ des Modernen Jazz und Erfinder des „Cool Jazz“. Er spielte in seiner über 70 Jahre währenden Karriere eine wichtige Rolle bei den legendären Jazz-Sessions „Birth Of The Cool“ (1948 bis 1950) unter Miles Davis und Gil Evans.

Konitz wuchs in Chicago auf und war tief verwurzelt im Stil dieser Stadt. Außerdem hatte seine mehr als 150 Alben nach Einschätzung von Kritikern erheblichen Einfluss auf die Evolution des europäischen Jazz. 2013 wurde Konitz für sein Lebenswerk mit der „German Jazz Trophy“ geehrt.

RND/dpa