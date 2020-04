Netflix-Drama “Sergio” – Gesandter der Menschlichkeit

Mit “Sergio” (bei Netflix ab 17. April) erzählt Dokuregisseur Greg Barker die tragische Geschichte eines Idealisten und Friedenskämpfers. “Narcos”-Star Wagner Moura spielt einen UN-Hochkommissar für Menschenrechte, der unbedingt seine Unabhängigkeit von politischer Beeinflussung bewahren will. Und der dabei einen verhängnisvollen Fehler begeht.

“Der Tyrann ist gefallen, der Irak ist frei” – die Worte, die US-Präsident George W. Bush am 1. Mai 2003 auf dem Flugzeugträger U.S.S. Abraham Lincoln nach dem Ende der Invasion in die Welt posaunte, wirken immer noch etwas voreilig. Von einem freien Irak kann auch 17 Jahre danach keine Rede sein. Der Krieg hat bis heute kein Ende.

Sergio de Mello wurde Opfer eines Selbstmordattentats

Einer, der genau dies verhindern wollte, war der UN-Hochkommissar für Menschenrechte Sergio Vieira de Mello. Als Sondergesandter reiste er damals nach Bagdad mit dem Ziel innerhalb von vier Monaten im Irak freie Wahlen abzuhalten, um der Besatzung ein schnelles Ende zu bereiten. Aber am 19. August 2003 wurde das UN-Hauptquartier in Bagdad zum Ziel eines Selbstmordattentats, bei dem de Mello gemeinsam mit 21 weiteren Personen getötet wurde.

In seinem Biopic “Sergio” macht Greg Barker die Explosion zum Ausgangspunkt der Erzählung, von dem aus der verschüttete, um sein Leben ringende Diplomat immer wieder in assoziative Erinnerungen versinkt. Mit der gewagten Rahmenhandlung nimmt der Film sein Unhappy End couragiert vorweg. Die biografische Reise wird in der bitteren politischen Realität geerdet.

Wagner Moura verbindet Charisma und Sensibilität

Mit dem brasilianischen “Narcos”-Star Wagner Moura hat Barker einen Hauptdarsteller gefunden, der Charisma und Sensibilität miteinander verbinden kann. Sein Sergio ist ein Held, der in schwierigen Situationen mutige Entscheidungen trifft, aber vor allem ein Mann, der auf die Menschen zugehen und ihnen zuhören kann. Ein Handlungsstrang der Rückblendendramaturgie führt nach Osttimor, wo der Verhandler die Unabhängigkeitskämpfer und die indonesische Regierung nach 24 Jahren Bürgerkrieg an den Tisch bringt.

Der romantische Strang wirkt aufgesetzt

Hier lernt der verheiratete Sergio auch die Wirtschaftswissenschaftlerin Carolina Larriera (Ana de Armas) kennen, die im Auftrag der UN am ökonomischen Wiederaufbau arbeitet und ihn 2003 auch in den Irak begleitet. Die Liebesgeschichte der beiden wird allerdings etwas überausführlich abgehandelt. Das Manöver, mit dem hier die harte, politische Realität des Krisenmanagements durch ein wenig Romantik ausbalanciert werden soll, wirkt etwas zu durchsichtig.

Regisseur Greg Barker kommt vom Dokumentarfilm und hat vor elf Jahren schon eine Dokumentation über Sergio Vieira de Mello gedreht. Man spürt die Vertrautheit des Regisseurs mit seinem Sujet im zärtlichen Blick, mit dem er ein ganz und gar unheroisches Porträt seines Helden zeichnet, von dem man allerdings gern mehr erfahren hätte. Die moralischen Konflikte, die in dem Verhandler vorgehen, wenn er sich mit den Schlächtern der Weltgeschichte an einen Tisch setzt, werden leider nur grob angerissen.

Moralische Aufrichtigkeit wird Sergio zum Verhängnis

Bei seinem Amtsantritt in Bagdad ließ Sergio die Militärposten vor dem UN-Hauptquartier abziehen, um zu signalisieren, dass er für das irakische Volk und nicht für die Besatzungsarmee arbeite – wodurch das Gebäude für Al-Kaida zu einem leichten Ziel wurde.

“Sergio”, bei Netflix, 118 Minuten, (seit 17. April) Regie: Greg Barker, mit Wagner Moura, Ana de Armas

Von Martin Schwickert/RND