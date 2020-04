Benefizkonzert mit Lady Gaga, Elton John, Rolling Stones & Co. ab 20 Uhr im Livestream

Von den Rolling Stones über Elton John bis hin zu Paul McCartney und Stevie Wonder: Stars aus der Musikwelt singen am Samstag ab 20 Uhr bei einem virtuellen Benefiz-Konzert. Hier geht es zum Livestream von “One World: Together at Home”.

Los Angeles. Mit einem virtuellen Benefiz-Konzert wollen Weltstars wie die Rolling Stones, Elton John, Paul McCartney und Taylor Swift im Kampf gegen die Corona-Pandemie helfen. Das Event “One World: Together at Home” wird am Samstag ab 20 Uhr als mehrstündiger digitaler Livestream in sozialen Medien und bei Streaming-Anbietern zu sehen sein, in der Nacht zu Sonntag (ab 2 Uhr) folgt dann eine zweistündige globale TV-Show, ebenfalls im Netz und bei Fernsehsendern wie NBC und CBS im Programm.

Lady Gaga ist Mit-Organisatorin

Mehr als 100 Größen aus Musik, Fernsehen und Sport nehmen teil, wie die Veranstalter mitteilten. Auch die hessische Popband Milky Chance tritt auf.

US-Sängerin Lady Gaga ist als Mit-Organisatorin gemeinsam mit der Hilfsbewegung Global Citizen an Bord. Mit dem Konzert soll Geld zugunsten eines Fonds der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zur Bekämpfung der Corona-Pandemie gesammelt werden.

Livestream des “One World: Together at Home”-Konzerts

