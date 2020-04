Benefiz-Event “One World”: Heidi Klum würdigt “wahre Helden” der Corona-Krise

Zahlreiche Stars haben sich mit Wortbeiträgen und Songs an der virtuellen Benefiz-Veranstaltung “One World: Together at Home” beteiligt. Darunter waren aus Deutschland die Band Milky Chance und Heidi Klum, die Ärzten und Co. dankte.

Los Angeles. Eine virtuelle Benefiz-Veranstaltung mit mehr als 100 Größen aus Musik, Fernsehen und Sport ist am Samstagabend (MESZ) als digitaler Livestream angelaufen. Zum Auftakt von “One World: Together at Home” schalteten sich unter anderem die Sänger Adam Lambert, Jennifer Hudson und Rita Ora Live von Zuhause mit Auftritten dazu.

Auch die hessische Erfolgsband Milky Chance trat auf. Die gebürtigen Kasseler Philipp Dausch und Clemens Rehbein (beide 27) spielten ihren Hit-Song „Stolen Dance“. Sie standen als einzige deutsche Künstler beim großen Corona-Benefizkonzert auf dem Programm.

Heidi Klum dankt Ärzten und Krankenschwestern

Das deutsche Model Heidi Klum zählte zu den vielen Stars, die Ärzten und Krankenschwestern für deren Einsatz Dank aussprachen. Sie seien die „wahren Helden“ in der Corona-Krise, sagte Klum.

Im Anschluss an den sechsstündigen Livestream sollten in der Nacht zum Sonntag Weltstars wie die Rolling Stones, Elton John, Paul McCartney und Taylor Swift bei einer zweistündige globalen Show mitmachen.

Lady Gaga als Mit-Organisatorin

US-Sängerin Lady Gaga ist als Mit-Organisatorin gemeinsam mit der Hilfsbewegung Global Citizen an Bord. Mit dem Konzert sollen die Helfer in der Corona-Krise unterstützt werden.

