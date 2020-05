Gitarre aus Princes “Purple Rain”-Phase wird versteigert

Musik-Liebhaber könnten bei einer Auktion im Juni etwas ganz Besonderes ersteigern – werden dafür aber tief in die Tasche greifen müssen. Eine Gitarre aus der “Purple Rain”-Phase von Prince sowie ein Beatles-Songtext aus der Feder Paul McCartneys werden bei der Auktion versteigert.

Los Angeles. Eine Gitarre aus der „Purple Rain“-Phase von Prince und ein Beatles-Songtext aus der Feder Paul McCartneys sind die Prunkstücke einer Auktion von Rock-Memorabilia in Beverly Hills. Wer in der Versteigerung am 19. und 20. Juni den Zuschlag erhalten will, wird tief in die Tasche greifen müssen: 100 000 bis 200 000 Dollar erwartet das Auktionshaus Julien’s Auctions für die Gitarre und 200 000 bis 300 000 Dollar für McCartneys handgeschriebenen Text von „Maxwell’s Silver Hammer“.

Anzug, Schmuckanhänger und Stiefel werden ebenfalls versteigert

Bei der Gitarre handelt es sich um eine Spezialanfertigung für den 2016 verstorbenen Prince, die Farbe ist entsprechend seiner Schaffensperiode lila mit dem von ihm entworfenen „Love“-Symbol am Gitarrenhals. Das Instrument sei „eine der wichtigsten Gitarren aus den frühen Jahren der Karriere von Prince“, das auf eine Versteigerung komme. Auch ein lila Anzug, ein Schmuckanhänger und Stiefel der Musiklegende werden auf der Auktion angeboten.

Ob auch etwas für den kleineren Geldbeutel dabei ist? Womöglich eher nicht. Unter den Hammer – auch online – sollen Sachen aus dem Besitz von Madonna, Michael Jackson, Whitney Houston, Johnny Cash, Jim Morrison, den Rolling Stones, Queen, Lady Gaga und David Bowie kommen.

RND/AP