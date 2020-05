Kurz vor seinem 85. Geburtstag: Aktionskünstler Christo ist tot

Im Jahr 1995 umhüllte er den Reichstag. Nun ist Das geht aus seinem offiziellen Twitter-Account sowie seiner Website hervor.

Der Künstler Christo ist am Sonntag in New York verstorben. Auf seinem offiziellen Twitter-Account sowie auf seiner Website wurde sein Tod bestätigt. Am 13. Juni hätte der Künstler seinen 85. Geburtstag gefeiert.

Mit seiner Ehefrau Jeanne-Claude bildete Christo das gleichnamige Duo Christo und Jeanne-Claude. Nach dem Tod seiner Frau im November 2009 blieb Christo jedoch künstlerisch aktiv.

In Deutschland kennt man das Künstlerpaar wegen der Verhüllung des Berliner Reichstagsgebäudes im Jahr 1995.

RND/liz