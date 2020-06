Mexikanischer Maler und Bildhauer Manuel Felguérez gestorben

Im Alter von 91 Jahren ist der mexikanische Künstler Manuel Felguérez gestorben. Er galt als einer der Hauptvertreter der abstrakten Kunst in dem nordamerikanischen Land. Im Jahr 2016 erhielt er die Medalla Bellas Artes de México, eine der größten kulturellen Auszeichnungen des Landes.

Mexiko-Stadt. Der mexikanische Künstler Manuel Felguérez ist im Alter von 91 Jahren gestorben. Das teilte Mexikos Kulturministerin Alejandra Frausto am Montag mit. Der Maler und Bildhauer war einer der Hauptvertreter der abstrakten Kunst in dem nordamerikanischen Land. Felguérez gehörte der sogenannten „Generación de la Ruptura“ an – einer Generation von Avantgarde-Künstlern, die mit der traditionellen Malerei Mexikos von Künstlern wie dem großen Muralisten Diego Rivera (1886-1957) brechen wollten.

„Sein Vermächtnis ist groß und vielfältig. Sein weltweit anerkanntes Werk speiste jenes anderer Künstler“, schrieb Frausto auf Twitter. Er starb ihr zufolge am Sonntag. Die Ursache und den Ort nannte sie nicht.

Felguérez spendete einen Großteil seines Werkes an das Museum für Abstrakte Kunst in Zacatecas

Felguérez war am 12. Dezember 1928 in der Kleinstadt Valparaíso im Gebirge des Bundesstaates Zacatecas geboren worden. In der rund 750 Kilometer südöstlich gelegenen Hauptstadt Mexiko-Stadt studierte er bildende Kunst. Dann ging er nach Paris und arbeitete mit dem russischen Bildhauer Ossip Zadkine (1890-1967) zusammen.

Felguérez gilt als einer der großen Erneuerer der lateinamerikanischen Kunst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Im Jahr 2016 erhielt er die Medalla Bellas Artes de México, eine der größten kulturellen Auszeichnungen des Landes. Er spendete einen Großteil seines Werkes an das nach ihm benannte Museum für Abstrakte Kunst in Zacatecas, der Hauptstadt seines Heimatbundesstaates.

RND/dpa