Viggo Mortensen erhält Ehrenpreis des San-Sebastián-Filmfestivals

San Sebastián. Hollywoodstar Viggo Mortensen (“Herr der Ringe”) wird beim diesjährigen Filmfestival von San Sebastián mit dem Ehrenpreis “Donostia” ausgezeichnet. Unter Regisseuren wie David Cronenberg, Peter Weir, Gus Van Sant oder Brian de Palma habe Mortensen in den letzten 35 Jahren “mehr als 50 Filmen unabhängig vom Genre seinen Qualitätsstempel aufgedrückt”, teilten die Organisatoren bei der Bekanntgabe ihrer Entscheidung am Montag in San Sebastián mit. In der spanischen Küstenstadt wird unter anderem das erste Regiewerk des 61-jährigen New Yorkers, “Falling”, zu sehen sein.

Die 68. Ausgabe des Festivals von San Sebastián soll zwischen dem 18. und dem 26. September stattfinden. Die Organisatoren sind zuversichtlich, dass die Veranstaltung ungeachtet der Corona-Pandemie, die Spanien im Frühjahr besonders hart traf, nicht abgesagt werden muss. Der Notstand zur Eindämmung der Pandemie ging am Sonntag nach 14 Wochen zu Ende, die Lage ist nach amtlichen Angaben unter Kontrolle.

San-Sebastián-Filmfestival ist das wichtigste Filmfestival Spaniens

Das Festival Internacional de Cine de San Sebastián ist das wichtigste Filmfestival Spaniens. Es findet seit 1953 jährlich statt. Größen des Filmgeschäfts wie Alfred Hitchcock, Bette Davis und Lana Turner waren schon zu Gast in der malerischen Stadt am Atlantik. Den Hauptpreis, die Goldene Muschel, konnte Deutschland zum ersten und bisher einzigen Mal 2003 mit Dito Tsintsadzes Thriller “Schussangst” gewinnen. In San Sebastián sind die Trophäen nach der Form der Bucht benannt, an der die baskische Metropole liegt.

