Stangenakrobatin Sheila Nicolodi performt auf einem Berggipfel in 3000 Metern Höhe an einer Stange. Die "Glacier 3000 Air Show" soll auf die schwierige Situation in der Eventbranche aufgrund der Corona-Pandemie aufmerksam machen. Quelle: Laurent Gillieron/KEYSTONE/dpa

Schweizer Alpen: Spektakulärer Stangentanz mit ernster Botschaft Mit spektakulären Kunststücken haben Top-Artisten in den Schweizer Alpen auf die dramatische Situation der Veranstaltungsbranche wegen der Coronakrise aufmerksam gemacht. So zeigte Stab-Akrobatin Sheila Nicolodi bei der „Glacier 3000 Air Show“ in luftiger Höhe einen Stangentanz. Les Diablerets. Bei der “Glacier 3000 Air Show” zeigte die Stab-Akrobatin Sheila Nicolodi in luftiger Höhe einen Stangentanz. Der Schweizer Drahtseilkünstler Freddy Nock spazierte mit einem undurchsichtigen Helm auf einem Seil der Seilbahn im Skigebiet Glacier 3000 bei Les Diablerets. Außerdem fuhr er mit einem Rad dank eines Balancierstabs auf den Seilen in 175,4 Metern Höhe über dem Boden über eine Distanz von 367 Metern. Der Akrobatikkünstler Ramon Kathriner trat während der Show auf einem „Todesrad“ mit den Schweizer Alpen im Hintergrund auf. Die werktags für Touristen noch geschlossenen Anlagen der Seilbahn wurden so zur Artistikbühne. Ab dem 27. Juni sind die Anlagen laut Website des Unternehmens auch wieder täglich für Touristen geöffnet. RND/dpa