Village People wollen bei Online-Party “Y.M.C.A.” vortanzen

New York. Die Mitglieder der Disco-Band Village People wollen bei einer Online-Party ihren Erfolgshit „Y.M.C.A.“ vortanzen. Die Party solle am 18. Juli online stattfinden, teilte der Veranstalter Daybreaker am Donnerstag in New York mit. Die Village People würden das bei Partys weltweit beliebte Lied dabei singen und die berühmte Choreographie – bei der man mit den Armen die Buchstaben des Titels nachformt – vortanzen.

Das Ende der 70er Jahre veröffentlichte “Y.M.C.A.” ist eine Hymne auf die “Young Men’s Christian Association” (YMCA), die bis heute in den USA und anderswo Sport- und Freizeiteinrichtungen unterhält.

RND/dpa