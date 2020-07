Thalia-Schauspieler Peter Maertens ist mit 88 Jahren gestorben

Der Hamburger Schauspieler Peter Maertens ist tot. Er war seit 1961 Mitglied des Thalia Theater. Nun ist er im Alter von 88 Jahren gestorben.

Hamburg. Der Hamburger Schauspieler Peter Maertens ist tot. Er starb am Samstag im Alter von 88 Jahren, wie das Thalia Theater auf seiner Homepage bekanntgab. Maertens, seit 1961 Mitglied des Thalia Theaters, stammte aus einer Schauspielerfamilie. Sein Vater Willy Maertens (1893-1967) war von 1945 bis 1964 Intendant des Thalia Theaters.

Mehr als sechs Jahrzehnte wirkte Peter Maertens mit Unterbrechungen an dem renommierten Theater. Zu seinem 50. Bühnenjubiläum 2004 stand er gemeinsam mit seinen Kindern Miriam, Michael und Kai auf der Bühne. Peter Maertens war auch Ehrenmitglied des Theaters in der Hansestadt. Zuvor hatte “nachtkritik.de” berichtet.

Maertens, 1931 in Hamburg geboren, studierte von 1950 bis 1952 Schauspiel an der Hamburger Hochschule für Musik und Theater. Es folgten Engagements in Oldenburg, Hannover und Freiburg. Seit 1961 war Maertens Mitglied am Thalia Theater, das er 1970 für freie Arbeiten und Gastspiele an verschiedenen Häusern für einige Jahre verließ. Während der Intendanz von Jürgen Flimm (1985–2000) arbeitete er unter anderem mit dem Intendanten, mit Jürgen Gosch, Katharina Thalbach und Wolf-Dietrich Sprenger. Unter der Intendanz von Ulrich Khuon stand er in Inszenierungen der Regisseure Martin Kusej, Stephan Kimmig, Andreas Kriegenburg und Nicolas Stemann auf der Bühne.

