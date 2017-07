Ben Affleck will weiter «Batman» spielen

Für ihn ist es die «ccoolste Rolle der Welt». Ben Affleck will «Batman» treu bleiben.

San Diego (dpa) – US-Schauspieler Ben Affleck will weiter die Batman-Rolle spielen und hat Berichte von einem möglicherweise bevorstehendem Abschied zurückgewiesen. «Batman ist die coolste (…) Rolle im ganzen Universum (…). Sie ist unglaublich. (…). Ich bin so begeistert, sie spielen zu können», sagte er laut Angaben von CNN am Samstag vor 6000 Fans auf der Messe Comic-Con in San Diego. Er sei der glücklichste Kerl auf der Welt.

Zuvor hatte der «Hollywood Reporter» am Freitag eine Geschichte veröffentlicht, nach der die Zukunft des Schauspielers in der Rolle mit dem Fledermauskostüm infrage gestellt worden war. Affleck war als Regisseur für den Film «The Batman» im Januar zurückgetreten. Er hatte den Schritt damit begründet, nicht beide Jobs zugleich machen zu können. Später war dann Matt Reeves, dessen neuer Film «Planet der Affen» bald in die Kinos kommt, als sein Nachfolger benannt worden.