Julian Reichelt betreten über #miomiogate

In den sozialen Netzwerken verteidigte der „Bild“-Chef die Veröffentlichungstaktik seiner Zeitung. Doch in einem internen Schreiben hörte sich das ganz anders an.

hat in einer Mail an sein Redaktionsteam Bedauern über den Reinfall seiner Zeitung auf einen Täuschungsversuch des Satiremagazins „Titanic“ geäußert. „Die Gewichtung als Schlagzeile war im Nachhinein falsch“, heißt es. Nach außen hatte er die Entscheidung hingegen vehement verteidigt.

Die „Titanic“ hatte der „Bild“ gefälschte Mails zugespielt, die einen Kontakt zwischen Juso-Chef Kevin Kühnert und russischen Internettrollen vorgaukelten. In den sozialen Medien ist das Thema #miomiogate – benannt nach dem angeblichen Lieblingsgetränk des russischen Kontaktmannes – beliebt. Viel geklickt ist ein Tweet des echten Kühnert, der ein animiertes Bild von Homer Simpson im Pool zeigt mit dem Hinweis: „Einfach genießen“.

Zudem wurde gestern bekannt, dass Sissi Benner Vizechefin der „Bild“ wird.

Von RND/may