RTL 2 – Das TV-Schmuddelkind wird 25

RTL 2 feiert am 6. März Jubiläum, eckt gern an und punktet mit seinem seichten Programm vor allem bei jungen Zuschauern. Die Macher selbst sehen ihr Haus anders. Immerhin errang man den Deutschen Fernsehpreis 2018.

Ist der Ruf erst ruiniert, lebt sich’s gänzlich ungeniert: Mit seinem schrillen Programm hat sich RTL2 den Stempel Trash-TV eingehandelt. Hier heiratete Daniela Katzenberger live im Fernsehen, zeigen splitternackte Singles in der Kuppelshow „Naked Attraction“ ungeniert ihre Geschlechtsteile, oder lassen sich Menschen in „Extrem schön“ vor laufender Kamera vom Schönheitschirurgen neue Brüste und neue Nasen verpassen. Nun feiert der Münchner Privatsender, der bei Kritikern wie Medienwächtern regelmäßig aneckt, seinen 25. Geburtstag: Am 6. März 1993 ging RTL2 auf Sendung.

Polarisierung wird bewusst gepflegt

Ihnen sei durchaus bewusst, dass der Sender mit seinem Programm polarisiere und so etwas wie „Guilty Pleasures“ liefere, also sündiges Vergnügen, verraten Mitarbeiter. Trotzdem haben die Münchner keine Lust, immer nur als Schmuddelkind der Nation zu gelten. Stolz verweist der Sender darauf, dass er für die Politsendung „Endlich Klartext“ des Kabarettisten Abdelkarim sogar den Deutschen Fernsehpreis 2018 für die beste Informationssendung erhielt.

Gemeinhin wird RTL2 aber mit prolliger Unterhaltung ohne Niveau assoziiert, für Realityformate und Dokusoaps mit viel Zoff und nackter Haut. In der Seifenoper „Berlin Tag & Nacht“ tun Laiendarsteller so, als wäre es ihr echtes Leben, und in der Dokusoap „Die Geissens“ lassen sich großspurige Neureiche beim Geldverjubeln filmen.

Die Werbung dazu ist oft maßgeschneidert. Wenn etwa in der Castingshow „Curvy Supermodel“ junge Frauen antreten, die keine Hungerhaken sind, ist ein Modehersteller für Übergrößen der Werbepartner. Die Flirtshow „Love Island“, deren Kandidaten auch mal vor laufender Kamera unter der Bettdecke aktiv werden, wird von einem Kondomhersteller gesponsert.

Zwischen Schleichwerbung und Ehrverletzung

Immer wieder gerät die kleine Schwester von RTL in den Fokus der Medienwächter. Wegen Schleichwerbung in einer „Nutella“-Show musste RTL2 Bußgeld zahlen, und die nacheinander von Verona Feldbusch (heute Pooth) und Naddel moderierte Erotiksendung „Peep“ wurde wegen Ehrverletzung gerügt, nachdem eine Gummipuppe interviewt worden war, die den damaligen Kanzler Gerhard Schröder darstellte.

2012 entschied das Landgericht Berlin, dass eine Folge der Dokusoap „Frauentausch“ nicht nochmal gesendet werden darf, weil eine der gezeigten Frauen darin gezielt lächerlich gemacht wurde. Für einen Aufschrei der Empörung sorgte die Dokusoap „Villa Germania“ über deutsche Auswanderer in Thailand, weil sie sich nicht klar von Sexismus und Rassismus distanzierte.

Der Sender schrieb mit „Big Brother“ Fernsehgeschichte

Auf seine Art hat RTL2 durchaus Fernsehgeschichte geschrieben: Der Sender wagte sich oft an Formate, die es in Deutschland zuvor nicht gegeben hatte, und beeinflusste mit seinem gnadenlosen Unterhaltungskurs die gesamte Programmlandschaft. Die bei ihrem Start im Jahr 2000 noch als Tabubruch geltende Realityshow „Big Brother“ etwa löste einst die Realitywelle in Deutschland aus, die Sendung „Popstars“ brachte Castingshows in Mode.

Mit seinen Formaten schafft es der Sender ständig in die Schlagzeilen – und genau da will er auch hin: „Dass über uns gesprochen wird, ist wichtig“, sagte Geschäftsführer Andreas Bartl unlängst in einem Interview. Das gilt umso mehr, als dem TV-Anbieter zuletzt viele Zuschauer weggelaufen sind, der Jahresmarktanteil beim Gesamtpublikum lag 2017 bei mageren 3,2 Prozent.

In der Hauptzielgruppe der Jungen kommt das Programm an

In der Hauptzielgruppe des Senders jedoch, den Zuschauern unter 30 Jahren, sieht es für die Münchner besser aus: 7,6 Marktanteil bei den 14- bis 29-Jährigen waren es 2017, mehr als bei ARD und ZDF. Mit seiner Nachrichtensendung „RTL2 News“, so etwas wie der leichtlebige Gegenentwurf zur seriösen „Tagesschau“, erreicht der Sender bisweilen sogar mehr als 20 Prozent der Jungen.

Wer sich ein eigenes Bild von 25 Jahren Sendergeschichte machen will, der kann dies ab 6. März tun: In der vierteiligen Showreihe „Reality Alarm“ blickt RTL2 auf die Highlights der vergangenen Jahre zurück.

Von Cornelia Wystrichowski/RND