„Let’s Dance“: Wurden Stimmen für Barbara Meier gekauft?

Am Freitag steigt das große Finale von „Let’s Dance“ auf RTL. Mit dabei: GNTM-Siegerin Barbara Meier. Nach dubiosen Werbemails stellt sich jetzt allerdings die Frage: Ist der Finaleinzug Meiers nur gekauft?

Sie tanzte bis ins Finale: „Germany’s Next Topmodel“-Gewinnerin Barbara Meier (31). Gemeinsam mit Tanzpartner und Profi Sergiu Luca (35) überzeugte sie von Show zu Show. Jetzt tritt sie am Freitag gegen Comedian Ingolf Lück (60) und Unternehmerin Judith Williams (45) im Finale (20.15 Uhr, RTL) an.

Doch ist Meiers Finaleinzug überhaupt gerechtfertigt? Während die Tanz-Show auf RTL lief, sendete der Finanzdienstleister „JDC Group“, der nach eigenen Angaben 16.000 Vertriebspartner hat, E-Mails an sein gesamtes Netzwerk. Der Inhalt? Eine Aufforderung, für Barbara Meier bei „Let’s Dance“ anzurufen. „Klingeln Sie Barbara Meier heute Abend ins Finale“ – heißt es dort. Den fünf fleißigsten Anrufern wird dann gleich noch ein Preisgeld von 1000 Euro versprochen. Bild berichtete zuerst darüber.

RTL stellt keine Unregelmäßigkeiten fest

Übrigens: Der Verlobte von Barbara Meier, Klemens Hallmann (42) sitzt bei der „JDC Group“ im Aufsichtsrat. Laut seines Anwalts, der sich gegenüber Bild äußerte, habe Hallmann nichts von der E-Mail-Aktion gewusst.

Ist das schon Stimmenkauf? Nach eigenen Angaben konnte RTL keine Unregelmäßigkeiten beim Zuschauer-Voting ausmachen. Geprüft werde der Vorgang trotzdem.

Für Barabara Meier geht die Aktion zu weit. Sie wolle wegen ihres Tanzens in die nächste Runde gewählt werden und nicht wegen einer Prämie, die irgendwo ausgelobt werde.

