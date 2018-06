Facebook teilte Nutzerinfos mit Apple und Co.

Facebook hat Hightech-Firmen wie Apple, Amazon und Microsoft Zugriff auf Nutzerdaten erlaubt. Auch die Daten von Freunden soll das Unternehmen laut einem Medienbericht weitergegeben haben.

Facebook hat in den vergangenen zehn Jahren Nutzerdaten an rund 60 Gerätehersteller weitergegeben – darunter Apple, Amazon, Microsoft, Samsung, HTC und Blackberry. Laut einem Bericht der New York Times (NYT) teilte Facebook mit einigen dieser Partner Informationen wie beispielsweise den Beziehungsstatus eines Nutzers oder Angaben zur Religion. Außerdem soll Facebook Hardware-Herstellern Zugriff auf die Daten von Freunden gewährt haben, auch wenn diese dem nicht zugestimmt – und in einigen Fällen eine solche Option sogar gesperrt hatten.

Die Verträge seien in einer Zeit geschlossen worden, als es noch nicht für jedes Gerät und Betriebssystem eine funktionierende Facebook-Version gegeben habe, schreibt Facebook in einer Antwort. Sie hätten den Unternehmen erlaubt, „Facebook-artige Erlebnisse“ zu schaffen. Dabei seien sie aber eng kontrolliert worden. Facebook widersprach der Behauptung, Daten von Freunden – wie etwa Fotos – seien ohne Zustimmung zugänglich gewesen.

Viele Verträge sind noch in Kraft

Apple nutzte den Zugriff auf die Facebook-Daten, um seinen Nutzern und Nutzerinnen beispielsweise zu erlauben, Fotos zu posten, ohne dafür die Facebook-App öffnen zu müssen. Seit September 2017 soll das Unternehmen diese Art des Zugriffs allerdings nicht mehr haben, zitiert die NYT einen Sprecher.

Ein Großteil der Verträge mit anderen Unternehmen ist derzeit allerdings noch in Kraft. Seit April 2018 würden die Verträge abgewickelt, so Apple – 22 seien schon beendet worden.

Nach dem Cambridge-Analytica-Skandal hatte Facebook behauptet, seit 2015 Dritten keinen Zugriff auf Daten mehr gegeben zu haben – für die Hardware-Hersteller machte die Plattform wohl eine Ausnahme. Sie werden als „Service Provider“ betrachtet, nicht als Drittanbieter, die zum Beispiel Spiele entwickeln. Die Verträge seien daher im Einklang mit den Vorgaben der FTC (Federal Trade Commission), die diese Facebook 2011 gemacht habe und entsprächen auch den Facebook-Datenschutzrichtlinien, so das Unternehmen.

